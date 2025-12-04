“광주시 공무원입니다” 사칭 중장비·가구 주문 사기 기승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휴직 공무원 이름까지 도용

“발주 요청 시 반드시 사실 확인”



광주시가 최근 시 공무원을 사칭해 지역 업체에 중장비 대여나 가구 제작을 요구하는 보이스피싱형 사기 사례가 잇따라 발생했다며 시민과 업체에 주의를 당부했다. 휴직 중인 공무원 이름까지 도용된 정황도 확인돼 추가 피해 우려가 커지고 있다.

광주시 공무원 명함을 도용해 제작된 가짜 명함 이미지. 광주시 제공

4일 광주시에 따르면 시청 직원을 사칭해 A 업체에 중장비 대여를 요구하거나, 휴직 중인 공무원 C 씨 명의를 도용해 D 업체에 가구 제작을 의뢰한 사례가 최근 확인됐다. 시는 동일 수법이 반복될 가능성이 있다며 "공무원이 물품 계약이나 발주를 요청하는 경우 반드시 사실 여부를 확인해야 한다"고 강조했다.

시는 요청이 들어올 경우 해당 부서와 발신자 신원을 확인하고, 광주시 누리집이나 대표전화(062-120)로 진위를 확인해 달라고 안내했다. 의심 사례가 있을 경우 즉시 경찰이나 시 담당 부서로 신고해 줄 것도 요청했다.





허위 공문서. 광주시 제공

광주시는 "사칭 행위에 대한 모니터링을 강화하고, 유사 피해 예방을 위한 안내를 지속하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

