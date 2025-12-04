파주시, 택시 운행 활성화 위한 상생협약 체결…"시민 편의 증진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 택시이용 편의 증진

택시산업 경쟁력 강화에 공동 노력

경기 파주시는 지난 3일 관내 주요 택시운송사업자 단체들과 '파주시 택시운행 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 4일 밝혔다.

김경일 파주시장(왼쪽 두 번째)이 지난 3일 관내 주요 택시운송사업자 단체들과 '파주시 택시운행 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 파주시 제공

이날 협약식에는 윤우석 경기도개인택시운송사업조합 파주시조합장, 김종훈 파주시 일반택시운송사업자조합 대표, 그리고 홍영표 파주시 일반택시 노조연합회 총무가 참석했다.

이번 협약은 파주시가 추진 중인 택시 가동률 향상 및 시민들의 택시 이용편의 증진 방안과 관련한 시와 택시업계 간 상호 협력 의지를 다지고, 지역 택시 산업의 지속 가능한 발전을 도모하고자 추진됐다.

2025년 12월 현재 파주시에서는 모두 826대의 택시가 운행 중이지만, 지역적으로 운행 범위가 매우 넓은 탓에 출퇴근 시간 등 택시 이용 수요가 집중되는 시간대에는 수요만큼 공급이 따라주지 못해 택시 이용객들의 불편도 적지 않다. 택시 총량을 늘리는 것이 근본적 해결 방안이 될 수 있겠지만, 국토교통부 총량 지침에 따른 제약이 만만치 않아 단기간에 택시 증차 대수를 확보하기가 쉽지 않은 실정이다.

이에 파주시와 택시업계는 택시 총량 산정에 중요한 지표가 되는 가동률 향상을 택시 운행 활성화를 위한 최우선 과제로 삼고, 이를 통해 택시공급 확대, 택시 운행 활성화, 시민 편의 증진을 이루어간다는 공동의 목표를 재확인했다.

또한 협약에 따라 파주시는 택시 산업 발전을 위한 정책을 수립하고, 택시업계를 행정적·재정적으로 적극 지원하며 업계와 운수종사자들은 시의 정책에 협력하여, 시민이 보다 편리하게 이용할 수 있는 품질 높은 택시 서비스 제공에 힘쓰기로 했다.

김경일 파주시장은 "택시는 시민의 일상 가까이에서 안전하고 편리한 이동을 책임지는 중요한 공공 교통수단"이라며, "이번 협약이 택시 승차난 해소와 서비스 품질 향상은 물론, 운수종사자들의 처우 개선에도 의미 있는 전환점이 되기를 바란다"고 말했다.





파주시는 앞으로도 협약 기관들과의 지속적인 소통과 협력을 통해 택시 운행 활성화 정책의 실효성 확보와 시민을 위한 택시 서비스 향상을 위해 다각적인 노력을 이어갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

