[오늘의신상]조선호텔앤리조트, 크리스마스 케이크 출시

조선팰리스·웨스틴조선 서울 등 6개 호텔서 출시



조선호텔앤리조트가 조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울 등 6개 호텔에서 크리스마스 케이크를 출시한다고 4일 밝혔다.

조선 팰리스의 조선델리 더 부티크는 총 4종을 선보인다. 대표 제품인 '드림 화이트 캐슬(Dream White Castle)'은 눈 내린 성을 형상화한 것이 특징이며, '브쉬드 노엘 블랑(Buche de Noel Blanc)'은 짙은 초콜릿 향을 담았다. 벨벳 케이크에 크림치즈 프로스팅을 더한 '화이트 스노우 벨벳(White Snow Velvet)', 깊고 진한 카카오 풍미를 담은 '스노우 브라우니(Snow Brownie)도 출시한다. 가격은 드림 화이트 캐슬 21만원, 브쉬드 노엘 블랑 13만원, 화이트 스노우 벨벳 11만원, 스노우 브라우니 8만5000원이다.

웨스틴조선 부산 크리스마스 케이크. 조선호텔앤리조트 제공

케이크는 오는 31일까지 판매하며 네이버 예약 또는 유선으로 예약할 수 있다. 단 오는 23일부터 25일 예약은 19일에 마감되며 네이버 예약을 통해 예약할 수 있다. 케이크 픽업은 24일부터 이틀 간 3층 더 그레이트 홀에서 진행된다.

웨스틴 조선 서울은 크리스마스 트리를 재해석한 스페셜 케이크 4종을 선보인다. 먼저 '골든 머랭 트리(Golden Meringue Tree)'는 레드 벨벳 시트에 크림치즈 필링을 채운 케이크 위로 머랭 장식을 더했다. 산딸기 젤리를 올린 '라즈베리 기프트 박스(Raspberry Gift Box)'는 상큼한 풍미를 강조한 케이크다. '드리미 노엘(Dreamy Noel)'은 화이트 시트에 헤이즐넛 초코 페이스트와 화이트 초콜릿 필링을 더했다. '올 화이트 크리스마스(All White Christmas)'는 레드 벨벳 시트에 크림치즈 프로스팅을 추가했다.

웨스틴 조선 서울 크리스마스 케이크는 지난 1일부터 오는 25일까지 네이버 예약 또는 유선을 통해 예약 가능하다. 골든 머랭 트리와 라즈베리 기프트 박스는 최소 5일 전 사전 예약해야 한다. 가격은 골든 머랭 트리 35만원, 라즈베리 기프트 박스 15만원, 드리미 노엘 13만원, 올 화이트 크리스마스 12만원이다.





이외에도 그래비티 조선 서울 판교는 '노엘 드 쇼콜라(Noel de Chocolat)', '바스크 화이트 빌리지(Basque White Village)', '화이트 포레스트 케이크(White Forest Cake)' 3종을 선보인다. 그랜드 조선 부산은 '화이트 드림 빌리지(White Dream Village)' 스페셜 케이크를, 웨스틴 조선 부산은 '화이트 노엘 케이크(White Noel Cake)', '포레스트 노엘 케이크(Forest Noel Cake)'를 출시한다. 그랜드 조선 제주는 '화이트 트리 케이크(White Tree Cake)'와 '이글루 케이크(Igloo Cake)'를 마련했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

