파주시, 연말연시 '노쇼' 피해 예방 문자 발송…'예약할 땐 예약금 10%' 캠페인

경기 파주시는 연말연시 각종 모임과 행사를 위해 음식점과 숙박업소 이용이 늘어나면서 '예약부도(노쇼)' 피해도 함께 증가하고 있어, 관련 업소를 대상으로 피해 예방 안내 문자를 발송했다고 4일 밝혔다.

연말연시는 회식, 송년 모임, 가족 행사 등 예약이 집중되는 시기로, 예약 고객이 사전 연락 없이 나타나지 않는 예약부도(노쇼)로 인해 준비 비용 손실, 운영 차질 등 업소의 직접적인 피해가 우려된다.

이에 파주시는 관내 음식점 및 숙박업소에서 이러한 피해를 사전 예방할 수 있도록 예약부도(노쇼) 관련 사기 사례, 예방 요령, 신고 방법 등을 담은 안내 문자를 발송했다. 또한 파주시가 올 한 해 동안 건전한 예약 문화 확산을 위해 전개해 온 '예약할 땐 예약금 10%'라는 구호를 내건 '파주시 예약부도(노쇼) 방지 캠페인'에 적극 동참해 줄 것을 요청했다.





장연희 파주시 위생과장은 "연말연시는 단체 예약이 급증하는 만큼 예약 접수 단계에서의 철저한 확인이 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 홍보와 예방 활동을 통해 소상공인의 피해를 최소화하고, 올바른 예약 문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

