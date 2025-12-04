파주시, 운정신도시~야당동 간 보도육교 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 연결성 강화해 시민의 삶 더욱 편리하고 안전하게

경기 파주시는 지난 3일 운정호수공원과 야당동을 연결하는 '운정신도시~야당동 간 보도육교 설치 공사'를 완료하고 준공식을 개최했다.

김경일 파주시장 등 참석자들이 지난 3일 운정호수공원과 야당동을 연결하는 '운정신도시~야당동 간 보도육교 설치 공사' 준공식에서 테이프커팅을 하고 있다. 파주시 제공

AD

총길이 99m, 폭 4.5m 규모의 '운정신도시~야당동 간 보도육교' 건립에는 총사업비 53억원이 투입됐다. 2023년 2월 기본 및 실시설계가 이루어진 이래 이날 준공식이 이루어지기까지 2년 10개월이 소요됐다.

그간 운정신도시와 야당동은 경의중앙선 철로로 인해 단절되어 두 지역 사이를 오가는 주민들은 상당한 거리를 우회해야 하는 등 큰 불편을 겪어왔다. 이번 보도육교 설치로 두 지역 간 이동 경로가 대폭 단축되면서 주민들의 통행 편의와 보행 안전성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

특히 야당동 주민들은 운정호수공원·소리천·근린생활시설 등 운정신도시의 다양한 기반 시설을 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되었으며, 학생들의 통학 환경도 한층 개선될 전망이다.

김경일 파주시장은 "운정신도시와 야당동을 잇는 보도육교는 사람과 지역을 잇는 상생의 다리"라며 "시민의 삶을 더욱 편리하고 안전하게 만들기 위한 도시 기반 시설 확충에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

시는 이번 사업을 계기로 지역 간 연결성을 강화하고, 보행자 중심의 도시환경을 조성하기 위한 생활 기반 시설을 지속적으로 확충해 나갈 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>