카카오벤처스 패밀리 7곳 CES 2026 참여…AI·디지털 헬스 혁신 기술 선보여

뉴로티엑스, CES 2026 혁신상 수상

카카오벤처스는 7개 피투자 기업이 내년 1월 6일~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에 참가한다고 4일 밝혔다.

세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에 참가하는 카카오벤처스 패밀리사. 카카오벤처스

CES 2026에 참가하는 카카오벤처스 패밀리사는 ▲뉴로티엑스 ▲레티널 ▲리콘랩스 ▲루먼랩 ▲오믈렛 ▲컨포트랩 ▲포트래이 등이다. 이 중 수면 장애 솔루션 개발사 뉴로티엑스는 CES 2026 디지털 헬스 부문 혁신상을 수상하며 세계 무대에서 독보적인 기술력을 인정받았다.

'혁신가들이 등장한다(Innovators Show Up)'를 공식 슬로건으로 내건 CES 2026은 인공지능(AI)이 일상과 산업에 깊숙이 파고든 미래를 조망하는 자리가 될 전망이다. 카카오벤처스 피투자사는 AI, 디지털 헬스, 확장현실(XR), 제조 AX 등 각 산업 분야를 선도하는 핵심 기술과 제품을 선보이며, 글로벌 파트너십을 확장하고 해외 시장 진출을 본격 모색할 계획이다.





카카오벤처스 관계자는 "참가 기업들은 일상부터 산업 현장까지, 우리 삶에 활용 가능한 본질적인 기술 경쟁력을 쌓아온 팀들"이라며 "CES 2026 참가를 통해 글로벌 시장에서 기업들의 혁신 가치를 검증하고, 유의미한 비즈니스 기회를 발굴하는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

