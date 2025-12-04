올해 출생아라면 '연 최고 12%' 금리 적금 놓치지 마세요

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고, 저출생 극복 '아기뱀적금' 가입자 4.7만명 돌파

최고금리 연 12% 적금상품…판매한도 94% 달성

새마을금고는 저출생 극복 지원을 위해 지난 4월 출시한 사회공헌 금융상품인 'MG희망나눔 아기뱀적금(아기뱀적금)'이 약 4만 7000좌가 판매됐다고 4일 밝혔다.

아기뱀적금은 5만좌 한도로 출시된 1년 만기 정기적금 상품이다. 내년 1월까지 가입할 수 있으나, 판매한도 소진 시 조기 종료된다.

아기뱀적금은 월 최대 20만원까지 납입할 수 있으며, 최고 연 12%의 금리 혜택을 제공한다. 기본금리는 연 10%며, 다자녀인 경우 우대금리가 제공돼 둘째 아이는 연 11%, 셋째 아이 이상은 연 12% 금리가 적용된다. 인구감소지역 출생아는 아이 수와 관계없이 연 12% 금리가 적용된다.

새마을금고 관계자는 "새마을금고는 지역사회의 활기찬 내일을 위해 저출산 극복과 미래세대 지원에 적극적으로 나설 예정"이라며 "앞으로도 다양한 지원사업을 발굴하여 지역서민금융기관으로서의 책임과 역할을 다하여 지속가능한 공동체 형성에 이바지하겠다"고 말했다.





한편 새마을금고는 2023년 깡총적금 2024년 용용적금, 2025년 아기뱀적금과 MG꿈나무적금 및 MG한가위적금 등 다양한 지원사업을 지속적으로 발굴 및 추진해오고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

