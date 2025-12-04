커버써먼, 서울경찰청 제6기동단과 업무 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6기동단에 30% 상시 할인 제공

커버써먼(CVSM)은 서울경찰청 제6기동단과 직원 복지 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 장시간 차량 이동과 현장 대기가 많은 기동단 업무 특성에 따라 필로우디를 지원해 직원들의 근무 피로도를 줄이고 복지를 강화하기 위해 추진됐다.

이재호 커버써먼 대표와 이병철 제6기동단장이 지난 10월 27일 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 커버써먼

커버써먼은 협약에 따라 6기동단 소속 직원들에게 성수·한남동 직영매장 전 품목을 30% 할인된 가격으로 제공한다. 기동단 내부에는 제품의 착용감과 기능을 직접 체험할 수 있는 전용 공간을 마련해 편리하게 제품을 경험할 수 있도록 했다.

커버써먼은 이를 계기로 경찰관, 행정관, 주무관 등 서울경찰청 소속 전 직원까지 협력 대상을 확대하고, 서울경찰청 산하 기동대 전체로 지원 범위를 넓혀갈 계획이다.





이재호 커버써먼 대표는 "앞으로도 공공·국방 분야 중심으로 B2G 협업을 본격화하고 다양한 근무 환경에 최적화된 제품 라인업을 지속해서 확장해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

