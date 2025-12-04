영월군, 2026년도 지방소멸대응기금 도내 유일 우수지역 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원남부권 정주인구 댐 역할

생활인구 유입 위한 만반의 준비

강원도 영월군은 지난 2일 행정안전부가 주관한 2026년도 지방소멸대응기금 투자계획 평가에서 도내에서는 유일하게 '우수지역'으로 최종 선정되어 120억원의 국비를 확보하였으며 타 지자체보다 최대 48억원을 더 지원받게 되었다고 4일 밝혔다.

영월군청 전경.

지방소멸대응기금은 저출산, 고령화 그리고 청년 유출로 대표되는 지역의 인구 감소 문제를 해결하고 국가균형발전을 위해 중앙정부가 지자체에 연간 1조원씩 총 10년간 지원하는 대규모 재정프로그램이다.

군은 지역 주민과 사업 참여자들의 의견을 적극 반영하고, 강원특별자치도의 지속적인 컨설팅, 그리고 유상범 지역구 국회의원과 협력을 통해 투자사업을 발굴하는 등 우수지역 선정을 위해 체계적으로 준비해 왔다.

행정안전부는 지난 7월부터 11월까지 지역별로 서면 평가, 현장 방문, 대면 평가를 거쳐 지자체의 평가 등급과 배분 금액을 최종 확정 지었으며, '우수지역'은 인구 감소 지역 89개 지자체 중 8개 지자체만이 선정되었다.

2026년 투자계획 평가는 새 정부 출범에 따라 새로운 평가 체계와 배분체계가 도입되었으며 지자체에 기존 투자사업을 중심으로 실질적 유입 인구를 창출할 수 있는 프로그램 사업을 대대적으로 발굴 및 편성하게 하고 이를 평가에 반영하고 심도 있게 살폈다.

주목할 만한 점은 2025년 영월군 중점 투자사업이자 2025년 투자계획의 전국 우수사례로 소개되었던 ▲ 봉래산 명소화 사업을 중심으로 영월역 일대의 유휴공간을 활용하고 청년창업 지원과 체류 인구를 대대적으로 확대하는 ▲ 영월 청년 친화형 활력 지구 조성 사업이 다시 한번 평가위원들의 긍정적인 평가를 끌어내며 영월군의 지방소멸대응기금의 일관된 투자 기조의 방향성과 당위성을 입증받았다는 것이다.

한편, 군은 지방소멸대응기금이 도입된 2022년부터 ▲ 공공산후조리원 건립, ▲ 동강영월 더 웰타운 조성, ▲ 청년창업상상허브 건립, ▲ 작은학교 희망만들기, ▲ 드론산업 클러스터 조성, ▲ 디지털 ICT 요양병원 건립 등의 사업에 기금을 투자하며 정주·교육·의료, 문화·관광, 산업·일자리를 포함한 지방 소멸과 관련된 전 분야에 걸친 전방위적인 대응을 추진해 왔다.

이는 농촌 유학 학생과 가족 237명을 유입시키는 쾌거를 달성하는 동시에 2024년 7월 교육 발전 특구 시범 사업으로 선정으로 이어졌으며 2025년 11월엔 공공산후조리원 개원으로 원정 출산으로 어려움을 겪었던 강원 남부권(영월, 평창, 정선) 산모의 어려움을 해소했다는 평이다.

군 지방 소멸 대응 실무협의회의 단장으로 대면 평가에서 직접 발표한 전대복 부군수는 "2025년까지 투자한 군의 모든 투자사업의 공정 단계가 고도화되며 완성을 목전에 두고 있으며 이러한 성과를 기반으로 군민들께서 체감하실 수 있도록 내실을 더 강화하겠다"고 강조했다.





이어 "2026년을 지역 소멸 위기 극복을 위한 원년으로 삼아 강원 남부권 거점도시로써 위상을 공고히 하겠다"고 포부를 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

