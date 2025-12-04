본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

수해 대비 '방재시설' 어디?… '도시공원' 주목한 서울시

배경환기자

입력2025.12.04 11:20

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

도시공원 치수방재 인프라 확충 논의
재난수준 수해 반복… 기존 인프라 한계
도시공원 내 저류 기능 추가·확대 활용
시범사업지 테스트… 전역 확대 방침

서울시가 도심 내 공원을 '치수방재공원'으로 활용하는 방안을 논의하고 있다. 매년 반복되고 피해 규모가 커지는 수해에 대비하기 위한 방재시설을 공원 내 인프라와 연계 설치하겠다는 복안이다.


4일 정비업계에 따르면 서울시는 최근 도시공원 치수방재 인프라 확충을 골자로 한 치수방재공원 사업성 검토를 시작했다.

수해 대비 '방재시설' 어디?… '도시공원' 주목한 서울시 치수방재공원 시범사업지로 거론되는 청계저수지 위치도 및 공원 전경. 서울시
AD

시는 기후온난화로 인한 폭우 수준의 집중호우가 증가해 재난 수준의 수해가 반복되는 상황을 우려하고 있다. 매년 수백억 원의 관련 예산을 투입하고 있으나 대규모 방재시설의 경우 설치에 수년이 소요되고 그사이 피해가 또 발생해 수습하는 상황이 반복되고 있어서다.


무엇보다 도심지는 저류조 등 대규모 치수 방재시설 설치를 위한 가용부지 확보가 쉽지 않다. 현재 강남역과 광화문에 추진 중인 빗물배수터널도 사업지 조정 등의 이유로 착공이 지연된 상태다.


서울시는 시 행정구역 면적(605.2㎢)의 28%를 차지하는 도시공원(173㎢)에 주목하고 있다. 공원들이 서울시내 곳곳에 있어 치수방재 인프라를 연계·확충할 수 있는 구조를 갖췄다는 판단이다.


검토 과정에서는 강우 시 하천의 홍수량을 분담할 수 있는 저류 기능을 공원에 추가하는 방안을 논의한다. 예컨대 공원 내 대형 호수나 연못의 수위 조절이다. 강우 예보 시 수위를 낮춰 물을 가둘 수 있는 용량을 미리 확보하는 방식이다.


지난 여름에도 도심공원 내 호수와 연못 일부를 '빗물그릇(자연형 저류지)'으로 활용한 바 있는데 효과가 입증됐다. 시는 좀 더 세부적인 설치 가이드라인을 만들어 공원 내 저류지 운영 대상 공원을 확대한다는 방침이다.


우선 검토 사업지로는 서울대공원 청계저수지, 관악산 호수공원, 보라매 근린공원, 강남 율현근린공원, 항동 푸른수목원 근린공원 등이 거론된다. 모두 침수취약지역과 인접하거나 내부에 위치한 곳들이다.


저류시설 외 피난광장이나 임시대피공간을 마련하는 방안도 다룬다. 평소에는 공원 이용객이 사용하거나 재난 교육 및 문화 활동 공간으로 활용할 계획이다.


관련 규정도 검토한다. 도시공원 지하에 설치하는 빗물저류조는 공원시설에 해당하지 않아 별도의 도시관리계획 결정이 필요해서다. 여기에 방재시설 설치를 기피하는 부정적 인식과 집단 민원 등의 변수도 감안해야 한다.


해외에서는 도시공원을 치수방재공원으로 활용하는 사례가 적지 않다. 지역 내 방재 거점 역할을 하는 도쿄의 임해 광역 방재공원, 애초에 국지적인 홍수 피해를 줄이기 위해 만들어진 미국 뉴저지주 호보켄시 리질리언스 공원, 건물 옥상농장에 유출수와 빗물을 저장할 수 있는 기능을 추가한 태국 탐마셋 대학교 옥상정원 등이 대표적이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

시 관계자는 "기존 방재 인프라로는 앞으로 다가올 폭우에 대응하는 데 한계가 있다"며 "도시공간 곳곳에 위치한 도시공원을 치수방재 인프라 가용지로 활용하는 안전망을 세울 필요가 있어 시범사업지를 중심으로 면밀한 실효성 검토에 나설 방침"이라고 말했다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기