반년 새 잡은 곰 6000마리, 식용으로? 소각장으로?…골칫거리 또 생겼다

도심 출몰 곰의 수 증가로 구제 수도 증가해

반년 만에 지난해 구제한 곰 수 넘어서

올해 일본에서 사람 생활권에 출몰한 곰을 사살·회수하는 구제 건수가 역대 최대치에 육박하면서, 각 지자체가 급증하는 사체 처리 문제로 골머리를 앓고 있다. 2일(현지시간) NHK는 일본 환경성 발표를 인용해 지난 4월부터 9월 사이 구제한 곰의 수는 5983마리로, 지난해 1년간 구제한 5136마리를 반년 만에 이미 넘어섰다고 보도했다. 환경성은 인간 생활권에 출몰하는 곰의 수가 증가하면서 구제하는 수도 증가했다고 설명했다.

올해 일본에서 사람 생활권에 출몰한 곰을 사살·회수하는 구제 건수가 역대 최대치에 육박하면서, 각 지자체가 급증하는 사체 처리 문제로 골머리를 앓고 있다. 로이터연합뉴스

AD

NHK는 구제되는 곰의 수가 증가함에 따라 곰 사체의 처리가 과제가 되고 있다면서 식용으로 사용하는 경우는 소수라고 전했다. 곰이 서식하고 있는 대부분의 지자체에서는 곰을 사냥한 엽사들이 해체 작업까지 맡고 있지만, 일반 쓰레기와 함께 소각처리되는 경우가 많다고 NHK는 보도했다.

곰 출몰이 가장 잦은 아키타현의 경우 지난 4월 이후 지난달까지 구제된 곰의 수가 204마리에 달한다. 이에 따라 곰 구제와 동시에 사체의 해체와 처리까지 맡은 엽사들의 부담은 커질 수밖에 없다. 역시 곰의 출몰이 잦은 편인 홋카이도도 마찬가지 상황이다. 홋카이도 남부 마츠마에쵸와 후쿠시마쵸를 담당하고 있는 엽우회 마츠마에지부에는 13명의 엽사가 소속돼 있는데, 이들 중 곰 해체 기술을 익힌 이는 3명뿐이다. 후쿠시마쵸의 경우 곰의 뼈와 고기 등을 약 10㎝ 정도로 얇게 잘라 지자체가 지정한 봉투에 나눠 담아 버리고 있다. 이렇게 잘게 자른 곰 사체는 일반쓰레기와 함께 소각한다.

고령화 탓에 사체 처리 속도 못 따라가

NHK는 엽사 수가 점점 줄어들고 고령화하는 데다 해체 기술을 가진 이도 줄어들고 있는 탓에 올해의 경우 빠르게 곰 사체가 늘어나는 것에 비해 처리는 그만큼 빠르게 진행되지 못하는 일이 벌어지고 있다고 전했다. 마쓰시타 시로 엽우회 마츠마에지부장은 NHK에 "올해는 매일 곰을 사냥한 날도 있는 데다, 해체가 (곰 사체 증가 속도를) 따라가지 못하는 때도 있었다"고 말했다.

곰 출몰 주의를 알리는 현수막. EPA연합뉴스

이에 현장에서는 기존의 소각 중심 처리 방식이 한계에 봉착했다는 목소리도 커지고 있다. 홋카이도 불곰의 경우 체중 200㎏에 달하는 개체도 많아 해체·처리 부담이 고스란히 엽사에게 돌아간다. 일부 지역에서는 화학 처리 방식 도입 등 새로운 폐기 방법을 검토 중이며, 사체를 식용으로 활용하자는 의견까지 나온다.

다만, 일본에는 이미 곰 고기를 취급하는 음식점이 있으나 현재 법적 기준상 '구제된 곰'의 사체는 식용 사용이 금지돼 있다. 일각에서는 "과거처럼 식용 활용을 허용하는 것이 처리 부담을 줄일 대안이 될 수 있다"는 주장도 제기되고 있다. 다만 안전성 문제와 윤리적 논쟁 등으로 실제 제도화까지는 적지 않은 논란이 예상된다.





AD

이 가운데, 도토리 흉작과 곰 개체 수 증가 등의 원인으로 곰이 사람의 생활권에 나타나는 횟수가 증가하면서 올해 일본에서는 곰으로 인한 사망자가 역대 최고치인 13명을 기록한 바 있다. 곰 출몰 건수는 4~9월에만 2만건을 넘어섰다. 먹이가 부족한 상황에서는 곰들의 동면이 평년보다 늦어질 수도 있어, 곰 피해는 겨울에도 이어질 가능성이 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>