동해시, 고교 졸업생 전원에 80만원 지급…"지역 인재 더 두텁게 투자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(재)동해시민장학재단(이하 재단)은 지난달 개최한 제2차 이사회에서 2026년 관내 고교 졸업생 전원에게 1인당 80만원의 장학금을 지급하기로 결정했다고 4일 밝혔다. 이는 지난해 지급한 70만원보다 10만원이 증액된 것으로, 해마다 증가하는 교육비 부담을 고려해 학생과 학부모의 실질적인 경제적 부담을 덜기 위한 조치다.

동해시민장학금 지급 안내문. 동해시 제공

AD

재단은 이번 장학금 확대가 학생들이 보다 안정적으로 사회에 첫발을 내딛는 데 필요한 기반을 마련하는 데 기여할 것이라고 설명했다.

또한 공고일 기준 동해시에 주소를 두고 2년 이상 거주하고 있는 학생 본인 또는 동해시민의 자녀로서, 2026년 관외 고교 졸업 예정자 및 검정고시 합격 학교 밖 청소년에게도 연중 접수를 통해 장학금을 지급할 계획이다. 재단은 관외 학생과 학교 밖 청소년까지 지원 대상을 폭넓게 유지해 지역 인재를 포용적으로 지원하는 체계를 지속적으로 강화하고 있다.

1997년 동해시민장학회로 출범한 재단은 첫 장학금 지급 이후 현재까지 총 4522명의 학생에게 37억3000만원을 지원하며 지역 인재 육성에 힘써왔다. 이번 장학금 단가 인상은 지난 수십 년간 이어온 지역 교육 투자 기조를 더욱 강화하는 의미를 지닌다.

2026년 관내 고교 졸업자 대상 장학금 신청은 오는 15일부터 재단 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 신청은 장학금 지급 대상자인 학생 본인이 휴대폰 본인인증을 통해 개별 신청하면 된다.





AD

(재)동해시민장학재단 심규언 이사장은 "올해는 장학금을 전년 대비 증액해 학생들의 부담을 실질적으로 줄이고자 했다"며 "이번 지원이 학생들이 애향심과 자긍심을 갖고 사회로 나아가는 든든한 출발점이 되길 바라며, 지역 인재 육성과 지역사회 발전에도 긍정적인 선순환을 만들어가는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>