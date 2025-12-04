본문 바로가기
美 국무부 관계자 "韓 핵잠 건조, 역내 위협 공동 대응 의지"

김민영기자

입력2025.12.04 10:05

프리츠 美 국무부 부차관보
"한반도·태평양 이슈에
서울과 더 길밀하게 협력중"

조너선 프리츠 미국 국무부 선임 부차관보는 3일(현지시간) 한국의 핵추진 잠수함 건조가 중국의 군사적 팽창에 대응하려는 한미 공조 의지를 보여주는 것이라고 시사했다. 안보 측면에서 미국은 북한 비핵화 기조를 재확인하고, 한국에 대한 핵우산 제공 의지를 다시 한번 명확히 했다.


美 국무부 관계자 "韓 핵잠 건조, 역내 위협 공동 대응 의지" 조나단 프리츠 미국 국무부 선임부차관보가 3일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 열린 한국국제교류재단·전략국제문제연구소 포럼에서 기조연설을 하고 있다.
프리츠 부차관보는 이날 워싱턴D.C.에서 열린 한국국제교류재단(KF) 전략국제문제연구소(CSIS) 주최 포럼 기조연설에서 "트럼프 대통령은 한국이 재래식 무장을 갖춘 핵추진 잠수함을 건조하는 것에 대한 미국의 지지를 표명한 바 있다"며 이에 따른 "요구 사항과 도전 요소를 규명하고 다루기 위해 양자 간 협력할 것"이라고 밝혔다.


그러면서 "이는(한국의 핵잠 건조에 대한 트럼프 대통령의 지지 표명은) 역내 위협들(regional threats)에 대항할 우리의 집단적 역량을 진전시키는 양자 협력의 명백한 사례"라고 강조했다.


프리츠 부차관보가 언급한 '역내 위협들'은 북한의 핵미사일 위협뿐 아니라 한반도 주변을 포함한 인도·태평양 지역 일대에서 중국이 군사적·경제적 압박을 강화하는 상황을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.


앞서 한미 정상회담 합의 이행을 위해 지난달 발표된 '조인트 팩트시트(공동 설명자료)'에도 한국의 핵추진잠수함 건조 승인과 함께 "양국은 북한을 포함해 동맹에 대한 모든 역내의 위협에 대한 미국의 재래식 억제 태세를 강화할 것"이라는 표현이 담겼다. 이는 사실상 중국을 겨냥한 것이란 해석이 나왔다.


프리츠 부차관보는 "한미 동맹의 핵심 토대는 그 어느 때보다 강력하며, 3개의 핵심 분야에서 가시적인 연속성이 존재한다"면서 그 분야로 철통같은 확장억제(핵우산), 북한의 완전한 비핵화 추구, 대만해협 및 남중국해의 평화 안정 보장 등을 제시했다.


프리츠 부차관보는 "우리는 한국을 비롯한 지역 전반에 걸친 파트너들과 협력해 국제 해양법을 지키고 대만 해협과 남중국해, 그리고 그 너머의 평화와 안정을 보장하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.


그는 "우리는 한반도와 더 넓은 인도·태평양 지역에 영향을 미치는 이슈들에 대해 그 어느 때보다 서울과 더 긴밀하게 협력하고 있다"며 그 예로 조선업을 언급했다.


그는 북한 비핵화에 대한 입장도 재확인했다. 프리츠 부차관보는 "우리의 확장억제 약속은 철통같이 유지되고 있다"며 핵우산 제공 공약을 거듭 확인한 뒤 "우리는 북한에 대해 완전히 조율된 상태로, 북한의 완전한 비핵화를 계속 촉구하고 있다"고 덧붙였다.


프리츠 부차관보는 미국을 재산업화하겠다는 트럼프 대통령의 구상에 한국이 핵심 역할을 할 수 있다고 강조했다. 그는 "이들 노력은 미국 내 선도적 투자국 중 하나라는 한국의 위상을 기반으로 하며, 미국의 일자리 창출을 지원하고, 세계를 선도하는 미국의 에너지 산업에 연료를 공급하며, 신뢰받는 기술 리더십을 촉진하고, 우리의 해양 파트너십을 강화할 것"이라고 전망했다.


첨단 제조 생태계 조성을 위해 한국의 자본과 기술 인력의 중요성도 거듭 확인했다. 프리츠 부차관보는 "우리는 핵심 분야, 즉 조선, 에너지, 반도체, 제약, 핵심 광물, 인공지능(AI)과 양자 기술 등에서 한국의 지속적 투자가 필요하다"며 "이 투자들이 운영되기 위한 한국의 지원이 필요하며, 임시 비자를 통해 전문가들을 보내 우리의 위대한 미국 노동자들에게 이 정밀 제조 작업을 운영하는 법을 훈련할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.


프리츠 부차관보는 조지아주에서 불거진 한국 엔지니어 구금 사태에 유감을 표시하며, 한국 전문가들의 현장 투입과 기술 전수에 환영의 뜻을 밝혔다. 그는 "조지아 사건(한국인 노동자 체포·구금 사건) 이후 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관은 9월 초 서울에 머무르는 동안 우리 정부의 유감을 표명했고, 이후 공개적으로 이 같은 유감을 강조해왔다"며 "트럼프 대통령도 분명히 밝혔듯 우리는 한국 국민들이 임시로 미국에 와 미국 노동자들을 고정밀 일자리에서 훈련하는 것을 환영한다"고 덧붙였다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
