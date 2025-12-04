농협은행, 로지스올그룹과 서울대 '천원의 아침식사' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리쌀 30t 구매

NH농협은행이 물류기업 로지스올그룹과 함께 서울대학교 학생들의 건강한 일상을 위한 '천원의 아침식사' 지원 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

로지스올그룹은 1984년 설립해 국내 물류산업을 혁신해 온 종합물류기업으로 국내 최초로 물류기기 풀링(Pooling) 시스템을 도입 및 국내 35만여 기업에 기업 간 물자의 흐름을 효율적으로 관리하는 SCM 종합물류 서비스를 제공하고 있다.

지난 3일 서울 관악 서울대학교에서 로지스올그룹과 서울대학교 '천원의 아침식사' 지원 업무협약 체결식에서 엄을용 농협은행 부행장(오른쪽부터), 서병륜 로지스올그룹 회장, 유홍림 서울대학교 총장이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행

이번 협약을 통해 농협은행은 농촌의 RPC(미곡종합처리장)를 통해 고품질의 우리쌀을 직거래로 공급하고, 로지스올그룹은 우리쌀 30t을 구매해 서울대학교에 기부하며, 학생들의 '천원의 아침식사'를 지원한다. '천원의 아침식사'는 학업으로 바쁜 대학생들이 건강한 하루를 시작할 수 있도록 아침식사를 단돈 천 원에 제공하는 사업이다.

협약에 참여한 서병륜 로지스올그룹 회장은 "우리 사회의 미래를 이끌어갈 인재들이 든든하게 공부할 수 있는 환경을 만드는 데 도움이 되었으면 한다"며 "앞으로도 미래 세대, 그리고 우리 농업을 함께 응원하는 공존공영의 가치관을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장은 "물류산업의 혁신과 함께 청년 세대를 위한 의미있는 사회공헌활동에 참여해준 로지스올그룹에 감사하다"며 "농협은행은 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위한 금융 및 비금융적 지원활동을 적극 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.





