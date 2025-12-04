"부동산 민원 카카오톡 상담"…은평구, 24시간 AI 자동응답 서비스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 3월부터 도입

서울 은평구(구청장 김미경)가 부동산 민원을 24시간 상담할 수 있는 '부동산 민원 AI 자동응답 서비스'를 내년 3월 2일부터 운영한다.

이번 서비스는 토지거래허가, 전세사기, 부동산거래신고, 부동산중개업 등록 등 증가하는 부동산 민원을 신속하고 정확하게 안내하기 위해 마련된 디지털 기반 민원 혁신 사업이다.

은평구 부동산민원 AI상담. 은평구 제공.

AD

은평구는 주민들의 편리한 서비스 이용을 위해 카카오톡 공식 채널 '은평구청 부동산정보과'를 새롭게 개설할 예정이다. 구민들이 채널에 가입한 후 채팅창에 질문을 입력하면 인공지능(AI)이 24시간 즉시 응답해 필요한 민원 정보를 단계별로 안내한다.

"토지거래허가 신청절차 알려줘", "전세사기 지원은 어디서 받아?"처럼 일상어로 물어도 AI가 의도를 파악해 정확한 답변을 실시간으로 제공한다. 바쁜 직장인이나 주말·야간 상담이 필요한 주민들에게 큰 도움이 될 전망이다.

주민들은 부동산중개업 개설·이전·폐업 관련 절차, 토지거래허가 절차, 부동산거래신고 및 자금조달계획서 작성 방법, 전세사기 피해 접수 및 지원 등 실생활에 필요한 주요 민원에 대해 24시간 자동응답을 제공받을 수 있다.

채널에서는 부동산 정책 및 법령 개정 소식을 신속히 공지하고, 은평구부동산정보광장 연동을 통해 토지·건물 기본 정보, 아파트 등 실거래가, 부동산중개업소 조회 등 다양한 정보를 손쉽게 열람할 수 있다.

AI 챗봇은 민원처리 절차, 필요서류, 법령FAQ 등 기존 공문서를 데이터화해 정확한 정보를 제공한다. 서비스는 버튼형 상담과 대화형 상담 모두 지원해 모바일 환경에서도 누구나 손쉽게 사용할 수 있도록 구성할 예정이다.





AD

김미경 은평구청장은 "이번 AI 자동응답 서비스는 주민들이 언제 어디서나 정확한 부동산 정보를 받을 수 있는 편리한 창구가 될 것"이라며 "앞으로도 AI 기반 행정서비스를 확대해 주민과 더 가까운 디지털 행정을 실현하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>