강원관광재단, 2025 강원 MICE 얼라이언스 연례총회 개최

강원 MICE 얼라이언스 연례총회 통한 회원사 협업 체계 강화

강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 3일 홍천 힐리언스선마을에서 '2025 강원 MICE 얼라이언스 연례총회'를 개최했다고 4일 밝혔다.

강원관광재단이 지난 3일 홍천 힐리언스 선마을에서 '2025 강원 MICE 얼라이언스 연례총회'를 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

강원 MICE 얼라이언스는 강원 MICE 산업 육성과 경쟁력 강화를 위해 설립한 총 125개사로 구성된 민·관 협의체로 이번 연례총회에는 약 40명의 회원이 참석한다. 이번 연례총회는 성과 공유를 넘어 2026년 행사 고도화를 위한 실질적 협력 기반을 마련하는 데 의의가 있다.

이날 회의에서는 2025년 한 해 동안의 MICE 유치 성과와 얼라이언스 협력 사례, 주요 베뉴의 운영 현황 등을 공유하며 회원사 간 네트워크를 강화하는 데 중점을 뒀다. 또한 2026년 MICE 유치 확대를 위한 공동마케팅 방향도 함께 논의했다.

특히 운영 개선 실무 협의를 통해 내년도 공동 행사 고도화를 위한 운영 개선안과 신규 협력방안을 검토했다. 기관별 역할 분담과 추진 일정이 구체적으로 논의되면서 강원의 MICE 기반을 둔 단계 더 확대하기 위한 실천 과제들이 제시됐다. 또한 같이 진행된 웰니스 프로그램 체험(싱잉볼 비움명상)에서는 강원이 보유한 '웰니스 기반 MICE 콘텐츠'의 활용 가능성도 확인됐다.





강원관광재단 최성현 대표이사는 "올해는 강원 MICE 얼라이언스가 강원의 MICE 산업을 견인하는 중요한 파트너로 자리 잡은 한 해였다"며 "2026년에는 강원이 매력적인 MICE 목적지로 도약할 수 있도록 기관 간 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다. 재단은 이번 연례총회를 시작으로 2026년 강원형 MICE 협력 체계 완성에 본격 착수할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

