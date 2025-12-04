부산교통공사, 부산진역 역명부기 ‘부산진역(해양수산부·동구청)’으로 개정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양수산부 부산 이전 맞춰 역사 환경개선·접근성 강화

부산교통공사(사장 이병진)는 오는 8일 예정된 해양수산부의 부산 이전에 맞춰 부산도시철도 1호선 '부산진역(동구청)'의 역명부기를 '부산진역(해양수산부·동구청)'으로 개정한다고 4일 전했다.

지난 7월 부산진역 인근 건물에 해양수산부 임시청사가 확정되면서, 공사는 해양수산부의 안정적인 정착을 지원하고 '글로벌 해양수도 부산'의 이미지를 강화하기 위해 역명부기 개정과 역사 환경정비를 추진해 왔다. 이는 해양수산부를 찾는 민원인·방문객의 접근성과 편의를 높이기 위한 조치다.

역명부기 개정을 위해 공사는 △관련 기관 및 시민단체 의견조회 △온라인 시민 여론조사 △동구 주민설명회 등 다각적인 의견수렴 절차를 진행했다. 이를 바탕으로 '부산진역(동구청·해양수산부)'과 '부산진역(해양수산부·동구청)' 두 가지 안을 마련해 부산교통공사 역명심의위원회에 상정했다.

역명심의위원회는 3일 오후 2시 공사 본사에서 회의를 열고 지역성, 상징성, 공공성 등을 종합적으로 고려해 '부산진역(해양수산부·동구청)'을 결정했다.

개정된 역명부기는 부산진역의 △폴사인 △입·출구 캐노피 △승강장 역명판 △역사 내 노선도 △열차 내 노선도 △열차 내 안내방송 등 총 6개 매체에 반영될 예정이다.

역사 환경개선도 병행되고 있다. 공사는 해양수산부 이전으로 이용객 증가가 예상됨에 따라 기존 회전문 게이트를 신형 플랩게이트로 전면 교체했으며, 대합실 천장판과 조명도 개선했다. 또한 주요 동선을 고려한 공간 리디자인을 추진해 이용 편의를 높일 계획이다.





AD

이병진 부산교통공사 사장은 "이번 역명부기 개정은 해양수산부 부산 이전이 가져올 변화 속에서 지역의 역사와 정체성을 균형 있게 담기 위한 결정"이라며 "북극항로 시대를 여는 해양도시 부산의 미래를 위해 시민 여러분의 지속적인 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

부산진역 역명부기 ‘부산진역(해양수산부·동구청)’.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>