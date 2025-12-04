CJ온스타일, 유튜브와 '발견형 쇼핑' 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수 크리에이터·채널에 전략적 투자



CJ온스타일은 유튜브와 파트너십을 맺고 크리에이터 투자를 포함한 영상 기반 '발견형 쇼핑' 전략을 확대한다고 4일 밝혔다. 2022년 국내 최초 유튜브 쇼핑 파트너십을 맺은 데 이어 두 번째 협업이다.

AD

이번 협력은 영상 시청 중 상품을 발견하고 즉시 구매로 이어지는 경험 강화에 초점을 뒀다. 기존 유튜브 쇼핑 파트너가 생필품 종합몰이나 패션·뷰티 버티컬에 집중돼 있었다면, 라이프스타일 전 카테고리 기반 콘텐츠 커머스와의 협업은 CJ온스타일이 처음이다.

CJ온스타일은 우수 크리에이터·채널을 선별해 전담 조직을 통한 전략적 투자도 시행한다. 단순 판매 제휴를 넘어 크리에이터의 성장과 생태계 구축을 지원하는 첫 시도다. 앞서 지난 7월 인플루언서와 브랜드를 일대일 매칭한 '인플루언서 쇼' 모바일 라이브에서는 목표 대비 131% 매출을 기록했다.





AD

CJ온스타일 관계자는 "CJ온스타일의 콘텐츠 커머스 역량과 유튜브의 대규모 크리에이터 생태계가 결합하면서 추천·발견 기반 커머스가 한 단계 고도화될 것"이라며 "고객과 콘텐츠의 맥락을 가장 정확히 이해해 최적의 순간을 연결해온 노하우를 바탕으로 미래형 콘텐츠 커머스 모델로 확장해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>