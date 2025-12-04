아이스링크장에 갇힌 '파바로티'…"상식 밖 조롱" 유족 분통

"한쪽선 기리고 한쪽선 조롱" 유족 항의

이탈리아에서 세계적 테너 루치아노 파바로티의 동상이 스케이트장 시설에 갇히는 황당한 일이 벌어지며 논란이 일고 있다. 3일 연합뉴스는 프랑스 일간 르피가로를 인용해 이탈리아 동부 페사로시가 도시 중앙 광장에 겨울철을 맞아 아이스링크를 설치에 나섰다 파바로티 동상을 두고 유족이 분통을 터뜨리는 등 비판에 직면했다고 보도했다.

이 광장엔 2007년 세상을 떠난 파바로티의 실물 크기 기념 동상이 건립해 있다. 문제는 최근 아이스링크 설치 때문에 사실상 갇힌 상태로, 동상의 무릎 아래부터는 기초공사 시설에 가려졌다. 이 동상은 사망 전까지 이 도시에 별장을 두고 가족과 함께 여름을 보낸 파바로티를 기리기 위해 지난해 4월 세워졌다. 당시 페사로 시장이었던 마테오 리치는 "이 동상은 도시에 대한 선물이지만 무엇보다도 루치아노 파바로티에 관한 헌사"라고 말하며 동상의 설치를 알렸다.

페사로시의 안드레아 비안카니 시장은 후폭풍을 생각지도 못한 채 공사 현장 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 아이스링크를 찾는 사람들이 동상과 '하이 파이브'를 해야 한다고 제안했다. 이후 동상과 사진을 찍기 위해 사람들이 모여들어 줄을 서기도 했다고 뉴욕타임스는 전했다.

이 소식을 뒤늦게 접한 파바로티의 부인 니콜레타 만토바니는 불쾌감을 표했다. 그는 이탈리아 매체에 "사진을 봤는데, 시 당국이 이런 결정을 한 건 형편없고 말도 안 되는 일"이라며 "한쪽에선 그를 기린다면서 다른 쪽에선 그를 조롱하고 있다"고 비판했다. 그러면서 그는 "존중의 결여일 뿐만 아니라 상식의 결여이기도 하다"며 동상 주변에 아이스링크를 설치한 건 위험하다고 지적했다.

나아가 그는 "정말 그곳에 아이스링크를 만들고 싶었다면 동상을 옮기거나 다른 곳에 스케이트장을 만들었어야 한다"면서 "이런 어정쩡한 절충은 루치아노를 우스꽝스럽게 할 뿐"이라고 말했다. 현지 매체 또한 이를 두고 "파바로티가 잘못된 장소에 떨어진 연극 속 인물처럼 이제부터는 스케이터들의 춤을 지휘하게 됐다"고 지적하며 비판에 가세했다.





유족의 항의 등 논란이 커지자 비안카니 시장은 "실수를 저질렀다"며 사과했다. 시장은 "그에게 무례를 범할 의도는 전혀 없었으며, 조각상의 변형이나 위치 이동을 고려했지만, 구조적 손상 없이는 기술적으로 불가능했다"며, "(동상의 배치는) 의도적인 것이 아니라 필수적인 선택이었다"고 밝혔다.





