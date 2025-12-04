토스, 차보험 비교 2.0 이용자 5배 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이용자 절반이 더 낮은 보험료 안내받아"

토스는 '차보험 비교·추천 서비스 2.0 도입 이후 토스 애플리케이션에서 자동차보험을 비교하는 이용자가 5배 증가했다고 4일 밝혔다.

토스 분석 결과 서비스 개편 전인 지난 2월 대비 지난달 말 보험료를 끝까지 계산해본 이용자 수는 5배 는 것으로 나타났다. 이는 3월 금융위원회가 추진한 차보험 비교·추천 서비스 2.0 도입 후 토스가 보험료 계산 정확도와 신뢰성을 꾸준히 높여온 데 따른 변화다.

이용자들의 체감 혜택도 뚜렷했다. 지난달 말 기준 이전 가입 보험료보다 더 저렴한 조건을 확인한 고객이 이용자 중 절반에 달했다. 차량 정보와 할인특약(대중교통·만보기 등)을 자동 반영해 이용자가 직접 입력하지 않아도 할인이 정확하게 적용되도록 개선한 결과다.

UI·UX(사용자 환경·경험) 역시 불필요한 단계를 줄여 보험료를 더 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 다듬었다.

같은 기간 이용자 2명 중 1명은 가장 저렴한 상품으로 중소형 보험사의 상품을 안내받았다. 대형 보험사 중심이던 기존 자동차보험 시장에서 소비자 선택권이 확대되는 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다.

보험료를 확인한 뒤 실제 보험사 가입 페이지로 이동한 이용자 비율은 지난달 말 기준 약 60%다. 비교 결과가 실제 가입 절차로 자연스럽게 이어졌다는 의미다.

토스는 기술을 기반으로 이용자가 보다 합리적이고 투명한 기준에서 보험을 선택하도록 고도화 작업을 해나가고 있다.





토스 관계자는 "정확한 보험료 계산과 자동화된 할인 검증 덕분에 이용자들이 체감하는 혜택이 더욱 커졌다"며 "앞으로도 소비자가 합리적인 기준에서 자동차보험을 비교하고 선택할 수 있도록 기술 기반 개선을 이어가겠다"고 말했다.





