동화기업, 경북 영양군과 산불 피해목 재활용 협력

산불 피해목을 고부가가치 목재로 재탄생

동화기업은 경상북도 영양군과 산불 피해목을 목재 제품으로 재활용하기 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약으로 양 기관은 산불 피해목을 파티클보드(PB), 중밀도섬유판(MDF) 등 고부가가치 목재 제품으로 재생산해 국산 목재 자급률을 높이고 산불 피해 지역 복구 및 경제 회복에 기여할 예정이다.

동화기업과 경상북도 영양군은 3일 경북 영양군 영양군청에서 산불 피해목을 목재 제품으로 재활용하기 위한 업무협약을 체결했다. 오른쪽부터 김철주 동화기업 팀장, 오도창 경북 영양군수. 동화기업

영양군은 이달 중 긴급 벌채사업 구역 내 군유림에서 생산되는 산불 피해목을 우선 공급하고 향후 협의를 통해 추가 공급 물량을 조율할 예정이다. 동화기업은 이를 목질 판상재로 재가공해 자원 선순환에 기여할 계획이다.

산불 피해목은 외관상 그을림이 있을 수 있으나 내부 품질에는 문제가 없어 건축용 내·외장재로 충분히 활용할 수 있다.





한편 파티클보드와 중밀도섬유판은 각각 폐목재와 국산 원목·제재 부산물 등을 원재료로 생산한 목질 판상 제품으로, 목재를 장기간 고정된 형태로 보존해 제품 내 탄소를 저장하는 효과가 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

