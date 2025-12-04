본문 바로가기
"굿나잇, 말레이시아 370" 기장 말 끝으로…239명 탄 실종 비행기 11년 만에 재수색

서지영기자

입력2025.12.04 08:15

수정2025.12.04 09:08

2014년 쿠알라룸푸르→베이징 비행 중 사라져

11년 전 흔적도 없이 사라진 말레이시아 항공 여객기 MH370편에 대한 수색이 이달 30일 다시 시작된다. 세계 항공 역사상 최대 미스터리로 남아 있던 이 사건은 장기간 단서 부족으로 수색이 중단됐지만, 말레이시아 정부가 새로운 탐사 제안을 받아들이면서 재개하게 됐다.


"굿나잇, 말레이시아 370" 기장 말 끝으로…239명 탄 실종 비행기 11년 만에 재수색 기사의 이해를 돕기 위한 자료사진으로 본문과 무관. 픽사베이
3일 로이터 통신과 AFP 통신에 따르면 말레이시아 교통부는 미국 해양탐사 기업 오션 인피니티(Ocean Infinity)가 이달 30일부터 55일간 간헐적 수색 작업에 나선다고 발표했다. 말레이시아 교통부는 "이 비극으로 피해를 본 가족들에게 마음의 평화를 주려는 정부의 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.


최악의 항공 미스터리…11년 전 실종된 말레이 여객기 수색 재개

MH370편 실종 사건은 항공업계 최대 미스터리로 꼽힌다. 2014년 3월8일 승객 227명과 승무원 12명을 태운 MH370편 여객기는 쿠알라룸푸르 국제공항에서 이륙해 중국 베이징으로 향하던 길에 인도양에서 실종됐다. 말레이시아 당국은 합동 수색단을 꾸려 3년간 12만㎢에 달하는 실종 추정 지역을 수색했으나 비행기 잔해나 승객 시신 등 아무런 단서도 찾지 못했다.


지금까지 조사 내용을 보면, 해당 항공기는 이륙한 지 38분 뒤 관제소와 교신이 끊겼다. 여객기가 베트남 영공으로 접어들자 말레이시아 항공교통관제소가 베트남 쪽으로 통신 주파수를 바꾸라고 지시했고, MH370편 기장은 "굿나잇, 말레이시아 370"이라고 답한 게 마지막 교신이었다.


"굿나잇, 말레이시아 370" 기장 말 끝으로…239명 탄 실종 비행기 11년 만에 재수색 2014년 3월17일 인도네시아 수색대원이 인도네시아 수마트라 섬 북단 안다만 해역에서 실종된 말레이시아항공 MH370편을 찾기 위해 수색 중이다. AFP연합뉴스

베트남으로 향하던 이 여객기는 예정된 항로에서 벗어나 말레이시아 쪽으로 방향을 급격히 틀었다. 이후 7시간가량 운항하다 페낭섬에서 북서쪽으로 370㎞ 떨어진 지점에서 마지막으로 포착된 뒤 레이더 시스템에서 완전히 사라졌다.


격추설·자살 비행설까지 가설만 난무

그간 '격추설' 등 여러 가설이 제기됐지만 명확한 실종 이유는 밝혀지지 않았다. 특히 일각에서는 기장이 기내압을 의도적으로 낮춰 승객과 승무원들을 실신하게 한 뒤 홀로 산소마스크를 쓴 채 자살 비행을 했다고 추정하기도 했다. 다만 말레이시아 당국은 기장의 재정 상황, 정신 건강, 배경 등을 조사한 결과 극단적인 선택을 할 만한 정황이 발견되지 않았다는 입장이다.


오션 인피니티는 7000만 달러의 보상금 계약을 체결, 2018년부터 두 차례 수색에 나섰지만, 별다른 성과가 없었다. 2018년 해당 사건에 대한 최종 보고서에 항공 교통 관제소에 실수가 있었으며 항로가 수동으로 변경됐다는 내용이 담겼지만, 실종 이유에 대해서는 알 수 없다고 결론 내렸다.


이후 말레이시아 당국은 수색을 포기하는 듯했으나, 지난해 12월 인도양 남부의 1만5000㎢ 면적을 새로 수색하자는 오션 인피니티의 제안을 받아들이며 수색을 재개하게 됐다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

