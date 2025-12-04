고양시, 지자체 최초 13년 연속 '대한민국 커뮤니케이션대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시정소식지 '고양소식' , 모바일 버전'고양원픽' 호평

독창적 기획·디지털 기반 콘텐츠 운영…시민 참여 확대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 전국 지방자치단체 최초로 '대한민국 커뮤니케이션대상'을 13년 연속 수상했다.

고양특례시(시장 이동환)가 전국 지방자치단체 최초로 '대한민국 커뮤니케이션대상'을 13년 연속 수상했다. 고양특례시 제공

시는 지난 3일 한국프레스센터에서 열린 '2025 대한민국 커뮤니케이션대상' 시상식에서 시정소식지 '고양소식'이 국회 기후에너지환경노동위원장상을 받았다고 4일 밝혔다.

올해로 35회를 맞은 대한민국 커뮤니케이션대상은 (사)한국사보협회가 주관하며, 공공기관 및 민간 기업이 발행하는 다양한 커뮤니케이션 제작물 중 우수작을 선정하는 국내 최고 권위의 시상식이다.

시정소식지 '고양소식'은 독창적 기획과 독자 중심의 콘텐츠 구성 등 다양한 변화를 시도하고 시민 참여 프로그램을 지속적으로 확대해 온 점이 좋은 평가를 받았다.

특히 모바일 버전인 '고양원픽'은 시정 정보를 웹진·전자책 형태로 제공하는 디지털 기반 소식지로, 풍성한 비주얼 콘텐츠와 모바일 친화적 구성에 힘입어 연간 누적 방문자 24만 회 이상을 기록하고 있다.

시 관계자는 "고양소식의 13년 연속 수상은 시민 여러분의 지속적인 호응이 있었기에 가능했다"며, "앞으로도 시민 눈높이에 맞춰 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





한편, 매월 발행되는 '고양소식'은 모바일 '고양원픽' 사이트를 통해 누구나 무료로 구독 신청할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

