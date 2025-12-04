현대커머셜, 금융소비자보호체계 국제표준 인증획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ISO10002 인증…불만접수시스템 운영

현대커머셜은 고객 소통, 금융소비자 보호체계를 고도화해 국제표준화기구(ISO) 표준인증 'ISO10002'를 획득했다고 4일 밝혔다.

전시우 현대커머셜 부문대표(왼쪽)가 글로벌 인증기관인 로이드인증원 이일형 대표와 기념 사진을 촬영하고 있다. 현대커머셜

체계적인 절차를 통해 고객 불만과 불편을 효과적으로 처리하는지 평가하는 국제표준인증을 로이드인증원으로부터 받은 것이다. 로이드인증원은 국내에서 인증을 심사·제공하는 글로벌 기관이다.

현대커머셜 관계자는 "ISO10002 획득으로 세계적 수준의 소비자보호 시스템을 갖췄다는 점을 인정받았다"며 "특히 국내에선 일부 대형 금융사만 이 인증을 받아온 만큼 현대머커셜도 고객관리 체계가 상당한 수준으로 올라왔다고 인정받은 셈"이라고 말했다.

현대커머셜은 고객 의견이 접수되는 순간부터 사후 모니터링에 이르는 전 과정을 체계화한 '불만 접수 시스템(VOC System)'을 운영하고 있다. 접수된 고객 의견을 발빠르게 분석하고 문제를 개선한 뒤 잘 이행되는지 꼼꼼히 관리한다.

대표이사 직속 금융소비자보호 총괄기관도 설치하는 등 고객 관리체계 고도화를 위해 지속적으로 노력해온 게 인증 취득에 긍정적 영향을 줬다고 회사 측은 보고 있다.

고객 금융상품 불완전판매 예방을 위해 '인공지능(AI)-Call 완전판매 모니터링 시스템'을 운영한다. 고령자 고객 전용 서비스도 제공한다.





현대커머셜 관계자는 "앞으로도 정기적인 내부 점검과 고객만족도 평가를 통해 불만사항 예방 및 사후 대응 체계를 공고히 할 것"이라며 "금융소비자들로부터 신뢰받는 금융기업으로 자리매김하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

