GH, 수원 고색 등 5개 지역서 '청년 매입임대' 123호 공급

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 청년층 주거 안정과 주거비 절감을 위해 청년 매입임대 예비입주자를 이달 15일부터 17일까지 모집한다.

청년 매입임대는 도내 청년들이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 GH가 다가구, 다세대주택, 오피스텔 등을 매입해 시세의 30%(3순위 50%) 수준으로 공급하는 공공임대주택 사업이다.

이번 예비입주자는 수원 고색동, 평택 서정동, 안산 고잔동, 김포 구래동, 파주 금촌동 등 5개 지역 총 123명이다.

신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준 무주택이면서 미혼인 청년으로 ▲대학생(입·복학 예정 포함) ▲취업준비생 ▲19세 이상 39세 이하 등이다.

입주자 선정은 1순위(생계·의료·주거급여 수급자, 한부모가족, 차상위계층 가구에 속한 청년), 2순위(본인 및 부모의 월평균소득 100% 이하 일반 청년), 3순위(본인의 월평균소득 100% 이하 일반 청년) 순위에 따라 선정된다.

임대 기간은 최초 2년으로, 입주 자격을 유지하는 경우 최대 4회까지 재계약이 가능해 최장 10년까지 거주할 수 있다.

접수는 GH주택청약센터(https://apply.gh.or.kr)에서 온라인으로 가능하다.

자세한 사항은 GH 누리집(https://gh.or.kr) 공고문에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 GH 매입임대주택 공급센터(남부 031-214-8463~4, 북부 031-852-4208~9)로 하면 된다.





김태수 경기도 주택정책과장은 "청년 매입임대는 학업과 취업 준비로 주거비 부담이 큰 청년층에게 실질적인 주거안정에 도움이 되는 사업"이라며 "저소득가구 대상 매입임대주택 공급과 더불어 계층별 수요에 맞춘 임대주택 공급을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





