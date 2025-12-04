AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인당마을 우리동네살리기 사업 최우수상 성과

경남 함양군은 인당마을이 국토교통부에서 주관한 '2025년 도시재생 종합 성과 평가 경진대회'에서 운영관리(거점시설) 분야 최우수상을 받았다고 4일 밝혔다.

이번 평가는 전국 지자체의 도시재생 사업 운영 성과를 종합적으로 점검하는 전국단위 대규모 경진대회로, 총 64개 도시재생 사업지가 참여했다. 예선을 통과한 19개 지역이 본선에 진출했으며, 함양군의 '인당마을 우리동네살리기 사업'이 최우수상을 받은 성과를 거뒀다.

인당마을은 2019년 국토교통부 '우리동네살리기 사업' 대상지로 선정된 이후, 2019년부터 지난해까지 총 83억 원의 사업비가 투입되어 다양한 지역 활성화 프로젝트가 추진됐다.

함양군 2025년 도시재생 종합성과평가 '최우수상' 수상 사진.

이번 평가에서 함양군은 ▲거점시설 목적의 타당성 ▲주민 주도 운영체계 ▲지역경제 및 생활환경 개선 효과 ▲향후 확장성과 지속가능성 등 모든 항목에서 고르게 높은 점수를 받았다.

특히 인당마을은 '콩삼이네 빵 가게', '파밍 스페이스', '공유오피스' 등 복합 거점시설 운영을 중심으로 지역 일자리 창출과 주민 활동 기반을 확대하는 한편, 주민 협동조합을 기반으로 지속 가능한 운영 모델을 구축한 점이 큰 호평을 받았다.

또한 인당마을 협동조합은 복날 어르신 모시기, 김장 나누기 행사 등 다양한 사회 환원 활동을 꾸준히 이어가며 지역 공동체 회복에 이바지한 점도 높은 평가를 받았다. 이는 도시재생의 핵심 가치인 '주민 주도'와 '주민 공동체 회복'을 실천한 대표적인 사례로 꼽힌다.

진병영 군수는 "인당마을은 주민이 직접 운영에 참여하고, 행정과 협력해 지역문제를 해결해 온 도시재생의 모범 사례"라며 "이번 수상을 계기로 더욱 체계적인 모델을 발전시켜 주민이 체감하는 변화를 확대하겠다"라고 말했다.





함양군은 앞으로도 인당마을의 우수 사례를 기반으로 지역 내 도시재생 사업의 확산과 연계사업 발굴을 적극적으로 추진하는 한편, 각종 공모 사업에도 적극적으로 대응해 지역 발전의 성과를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

