광주시, '세계 에이즈의 날' 맞아 HIV·AIDS 예방 캠페인 실시

경기 광주시는 3일 '제38회 세계 에이즈의 날(12월 1일)'을 기념해 보건소 앞 사거리와 공설운동장 인근에서 시민 대상 HIV·AIDS 예방 및 인식 개선 캠페인을 민·관 합동으로 진행했다.

광주시가 3일 '제38회 세계 에이즈의 날(12월 1일)'을 기념해 보건소 앞 사거리와 공설운동장 인근에서 시민 대상 HIV·AIDS 예방 및 인식 개선 캠페인을 민·관 합동으로 진행하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 캠페인은 "예방과 실천은 제대로, 감염과 전파는 제로로"라는 구호 아래 ▲편견 Zero ▲차별 Zero ▲감염 Zero를 목표로 운영됐다. 현장에는 광주시 보건소 직원과 함께 '감염병 예방 지킴이'로 위촉된 시민 대표들이 참여해 올바른 HIV·AIDS 정보 제공, 조기 검사 중요성 홍보, 감염인에 대한 편견·차별 해소 활동을 펼쳤다.

시는 시민들의 예방 행동 실천을 독려하기 위해 리플릿과 콘돔 등 홍보물을 배부했으며 시 공식 SNS를 활용한 온라인 홍보도 병행했다. SNS에는 HIV/AIDS 예방을 위한 4가지 약속, 위험한 성접촉 지양, 조기검사 필요성 등을 안내해 시민 참여 확대와 인식 개선 효과를 높였다.





광주시 관계자는 "HIV·AIDS는 자발적 검진과 조기 발견, 지속적인 치료를 통해 충분히 관리 가능한 질환으로 감염이 의심되는 경우 약 4주 후 보건소에서 무료·익명 검사를 받을 것을 권장한다"며 "무엇보다 차별과 편견 없는 지역사회 환경 조성이 예방의 출발점인 만큼, 앞으로도 시민과 함께 다양한 인식개선 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





