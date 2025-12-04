경북 전역 1002억 국비 반영…민주당 “경북 포기하지 않겠다”

더불어민주당 경상북도당이 3일, 12·3 내란 시도 저지 1년을 맞아 2026년 예산안에 경북 핵심사업 1002억원이 반영됐다고 발표했다. 경북도당은 "노후화된 철강 생태계를 미래형 산업구조로 옮기는 역사적 조치"라며 "포항 지역사업들과 연계될 때 효과가 극대화될 것"이라고 밝혔다. 내년 6월 지방선거를 6개월 앞두고 민주당은 오늘의 성과를 "경북 대전환의 실질적 동력"으로 규정했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12·3 내란 시도 1년

민생·산업·균형발전 예산 대거 확보

포항·구미·안동·의성 등 핵심 사업 선정 "중앙 변화, 경북隅隅까지 전달"

더불어민주당 경상북도당이 3일, 12·3 내란 시도 저지 1년을 맞아 2026년 예산안에 경북 핵심사업 1002억원이 반영됐다고 발표했다.

임미애 더불어민주당 경북도당 위원장이 기자 간담회에서 답변하고 있다.권병건 기자

AD

민주당은 "이재명 정부 6개월간의 민생 정상화 성과가 구체적 예산으로 확인됐다"며 "경북을 국가 발전의 한 축으로 세우는 본격적인 전환점"이라고 강조했다.

기초생활보장 기준 현실화, 아동수당 확대, 청년 미래 적금·교통패스 도입, 노인 돌봄 확대 등 전국 단위 민생정책도 이번 예산안에 반영되며 지역 체감도를 높일 전망이다. 민주당 경북도당은 "지역사랑상품권·기본소득·지방 자율재정 확대는 지방과 농촌의 자립 기반을 강화하는 정책적 성과"라고 설명했다.

◆ 포항·구미·안동·의성 등… "경북 전역에 균형 투자"

포항에는 포항－영덕 고속도로 350억원, 지역산업 위기 대응 이차보전 151억원, 철강 AI 융합 실증허브 40억원이 배정돼 철강 벨트 경쟁력 회복이 기대된다.

구미는 반도체 챔버 소재·부품 테스트베드 15억원, 배터리 테스트베드 30억원, 구미－군위 고속도로 타당성 조사 25억원이 반영됐다.

안동은 6·10 만세운동 100주년 독립운동박람회 2억원, 경주는 미래 자동차 안정기술 기반 6억 7000만원, 의성은 먹거리 통합지원센터 21억원, 미이용산림 자원화센터 7억5000만원이 포함됐다.

봉화·영양·김천·상주·영천·청송·영덕·울진에도 생태·농업·재난 대응·생활 SOC 사업이 배정되며 "경북 전체를 아우르는 균형 발전"이라는 평가가 나온다.

◆ K-스틸 법 통과… "포항 철강산업 재편의 결정적 계기"

민주당은 최근 국회를 통과한 'K-스틸 법'에 대해서도 높이 평가했다. 철강산업을 국가전략산업으로 지정해 R&D·친환경 전환·공급망 안정화·협력업체 보호가 가능해지면서 포항 철강 벨트의 구조 변화가 시작됐다는 분석이다.

경북도당은 "노후화된 철강 생태계를 미래형 산업구조로 옮기는 역사적 조치"라며 "포항 지역사업들과 연계될 때 효과가 극대화될 것"이라고 밝혔다.

◆ "지방선거는 경북 대전환의 출발점"… 민주당, 총력 기조

내년 6월 지방선거를 6개월 앞두고 민주당은 오늘의 성과를 "경북 대전환의 실질적 동력"으로 규정했다.

임미애 경북도당위원장은 "중앙의 변화가 경북隅隅까지 확실히 흐르게 하는 것이 지방선거의 본질"이라며 "민주주의 회복과 지역 민생 정상화를 끝까지 완수하겠다"고 밝혔다.

또한 "내란 시도 세력은 여전히 반성 없이 발목잡기를 이어가고 있다"며 "지방선거는 완전한 내란 청산과 경북 재도약을 완성하는 과정"이라고 강조했다.





AD

"민주당이 이번 예산 확보를 바탕으로 경북 전역을 향한 정치·경제 전략을 본격화한 만큼, 내년 지방선거는 '지역 재편'이라는 거대한 축을 둘러싼 경쟁 구도로 치열하게 전개될 전망이다."





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>