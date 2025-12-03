G마켓 "무단 결제 사고 피해 고객에 전액 환불 보상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도용 의심 사고 관련 피해고객 전원에 선보상

경찰·금감원 등 관련 기관에 협조 구해

자체 개인정보 보안 강화 캠페인

피싱·도용 등 2차 피해 예방

G마켓은 지난달 29일 발생한 무단 결제 사고와 관련해 피해 고객 전원에게 피해 금액에 대한 전액 환불 보상을 한다고 3일 밝혔다.

이번 조치는 고객 불편을 최소화하기 위한 것이라고 회사 측은 설명했다. 또 지마켓은 수사기관과의 협조를 통해 원인 규명 등 철저한 조사도 함께 진행할 계획이다.

G마켓 사옥. G마켓 제공

보상은 피해 고객 전원이 대상이다. G마켓은 무단 결제 정황이 확인된 고객 전원에게 보상 방법을 안내하고, 수사기관 신고도 지원할 예정이다.

G마켓은 이번 사고를 외부에서 불법 수집한 개인정보를 활용해 로그인한 뒤 결제한 수법으로, 여러 사이트에서 동일한 계정을 사용하는 관행을 악용한 전형적인 '도용범죄'로 추정하고 있다. 이에 추가적인 피해를 막기 위해 선제적인 보안 강화 대응책도 마련했다.

우선 최근 한 달 이내 비밀번호를 변경하지 않은 고객 전원을 대상으로 비밀번호 변경 권고 캠페인을 진행 중이다. 로그인 화면 내 개별 안내 메시지와 고객센터 공지를 통해 비밀번호를 최신 상태로 유지하도록 안내하고, 안전한 비밀번호 생성 방식도 함께 제공한다.

추가 인증 절차도 확대한다. 로그인 시 아이디, 패스워드 외에 2단계 인증을 설정할 수 있도록 권고하는 팝업을 노출한다. 환금성 상품권 등 민감도가 높은 일부 상품군에는 강화된 본인확인 절차가 도입된다.





G마켓 관계자는 "고객의 안전한 쇼핑 환경 보장을 최우선으로 삼고, 도용·피싱 등 2차 피해가 재발하지 않도록 보안 강화에 더욱 만전을 기울이겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

