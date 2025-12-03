골목마다 퍼지는 온기… 양산시, ‘온(ON)골목 온(溫)기 페스티벌’ 골목상권 활력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 6일, 13일 인기가수 공연·다양한 소비 이벤트 완전 힙↑



5∼16일 양산사랑카드 캐시백 18%로 상향, 온골목·큰 축제

경남 양산시는 지역 상권 활성화로 시민과 지역경제에 활력을 주고자 오는 6일과 13일, 동부양산과 서부양산 두 곳에서 도심 콘서트를 연속 개최한다.

이번 콘서트는 지역 상가 밀집지역 내 4차선 도로를 활용해 진행되며, 다양한 장르의 인기 가수들이 출연해 연말 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

동부양산 콘서트는 12월 6일 오후 4시부터 6시까지, 평산먹자골목 인근 4차선 도로에서 열리며, 박서진, 신승태, 지원이, 유민지 등 인기 가수들이 출연해 트로트와 대중음악을 넘나드는 다양한 공연으로 풍성한 무대를 선보일 계획이다.

서부양산 콘서트는 12월 13일 오후 4시부터 6시까지, 양산라피에스타 앞 4차선 도로에서 개최되며, 룰라, 홍경민, 채연, 양지원 등 인기 가수들이 출연한다. 90년대 감성을 대표하는 레트로와 댄스 장르 출연진이 함께해 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

이외에도 지역 기업체 홍보·판매 부스, '온기 추억 만들기' 상생하네컷과 상생오락실 체험부스 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

또 '온(ON)골목 온(溫)기 페스티벌' 기간인 12월 5일부터 16일까지 양산사랑카드를 사용하면 18% 캐시백 혜택이 제공돼, 월 최대 사용 한도 70만원 사용 시 최대 12만 6000원까지 적립된다.





양산시 관계자는 "연말을 맞아 시민들이 착한 소비를 실천해 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 따뜻한 연말 분위기를 함께 즐기고, 골목상권에 착한 소비로 온기를 더해 주길 바란다"고 전했다.

온(ON)골목 온(溫)기 페스티벌 포스터.

