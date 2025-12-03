한영태 민주당 경주위원장, "정부 내년 예산안에 미래자동차 기술고도화 사업 등 반영키로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한영태 더불어민주당 경주시지역위원회 위원장이 내년도 정부 예산안에 미래자동차 편의·안전 기술고도화 기반 구축사업비 총 242억 원을 반영하는 성과를 거뒀다고 3일 밝혔다.

지난 12월 2일 국회 본회의에서 의결된 2026년도 예산안에는 경주 지역을 위한 신규 사업들이 포함됐다.

한영태 더불어민주당 경주시지역위원회 위원장이 내년도 정부 예산안에 미래자동차 편의·안전 기술고도화 기반 구축사업비 총 242억 원을 반영하는 성과를 거뒀다고 홍보하는 현수막. 민주당 경주시지역위원회 제공

신규사업의 주요 내용을 보면, 경주 세계경주포럼-2026 한시 사업 6억 원, 경주 양동마을 퇴락가옥 보수정비 3억 원, 경주시 중수로해체기술원 설립과 병행한 고방사선환경 내 로봇 실증센터 구축 및 현장형 기술인력 양성 15억 원, 미래자동차 편의·안전 기술고도화 기반 구축사업 6억 7천만 원이 각각 배정됐다. .

이들 사업은 경주의 문화유산 보존과 첨단 산업 육성을 동시에 뒷받침하며, 지역경제 활성화와 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 전망된다.

한영태 위원장은 예산 확보 과정에서 우원식 국회의장과 임미애 국회 예산결산특별위원회 위원에게 경주의 미래 성장 동력 확보와 산업 경쟁력 강화, 지역경제 활성화, 그리고 문화유산 보존과 혁신적 기술 발전의 중요성을 적극적으로 설득하며 긴밀한 협력을 이끌어냈다.

그 결과 이번 예산 반영이 성사되었으며, 이는 원외 지역위원장으로서 경주 최초로 정부 예산을 확보한 사례라는 점에서 더욱 큰 의미를 지닌다.

한영태 위원장은 이번 성과는 더불어민주당의 책임 있는 정치력과 강력한 추진력을 입증한 결과라며, "민주주의 회복 이후 지역 발전을 통해 국민에게 희망을 드리는 것이 정치의 책무라고 강조했다.

한 위원자은 "지난해 대한민국 민주주의를 심각하게 흔들었던 12·3 내란 사태는 국가와 사회 전반에 깊은 상처를 남긴 가운데 국민의 단호한 저항과 정치권의 책임 있는 대응을 통해 민주주의는 다시금 회복의 길로 들어섰다"며 "이제는 그 에너지를 지역 발전과 미래 산업 육성으로 이어가는 것이 시대적 과제가 되고 있다"고 밝혔다.





그러면서 "이러한 흐름 속에서 경주가 미래 모빌리티 산업의 중심지로 도약하는 데 중요한 발판이 될 뿐 아니라, 민주주의 회복 이후 책임 있는 정치가 지역 발전으로 이어지는 상징적인 사례로 평가된다"고 부연했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

