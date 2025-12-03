셀트리온제약·한국교원대, ESG 협력사업 공동 개발 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생물 다양성 및 환경 보전 협력 추진

셀트리온제약은 한국교원대학교와 'ESG 협력 사업'의 공동 개발 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

셀트리온제약과 한국교원대학교 관계자들이 3일 충북 청주시 한국교원대에서 'ESG 협력 사업'의 공동 개발 및 운영을 위한 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 셀트리온제약

이번 협약식은 충북 청주시 한국교원대학교 본관에서 개최됐다. 유영호 셀트리온제약 대표이사와 차우규 한국교원대학교 총장, 이경택 황새생태연구원장 등이 참석해 ESG 가치를 반영한 상호 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ESG 기반의 협력 모델을 공동 개발·운영하고, 멸종위기종 보전을 통한 생물다양성 증진과 환경 보전 협력, 지속가능한 성장을 위한 인적·물적 자원 교류 등을 체계적으로 추진할 계획이다.

특히 셀트리온제약과 한국교원대학교는 생물다양성 증진을 위해 사업장 인근 멸종위기종인 황새 보전을 위해 ▲청주 일대 황새 둥지탑 설치 ▲현판 및 안내 체계 구축 ▲방사 시설 마련 등을 함께 추진한다. 주요 활동 결과는 황새생태연구원 홈페이지를 통해 게시될 예정이다. 또한 환경·생태 분야 교육 프로그램, 캠페인 등으로 협력 범위를 넓혀 지역사회와의 동반 성장도 도모한다.

셀트리온제약은 지역사회와 연계한 ESG 활동을 지속해서 실천하고 있다. 지난 10월에는 기업의 생물다양성 대응 역량 강화를 지원하는 '기업과 생물다양성 플랫폼(BNBP)' 이니셔티브에 가입했다.





셀트리온제약 관계자는 "이번 협약을 통해 사업장 인근에 서식하는 황새 보전과 더불어 ESG 경영을 실천하기 위한 지역사회 연계 환경보전 활동을 지속해서 추진할 계획"이라며 "앞으로도 다양한 환경보호 활동을 통해 지역사회 환경 보전에 기여하겠다"고 했다





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

