고영인 경제부지사, ‘경기 노동가족 송년의 밤’ 참석…노동자·가족 격려

주 4.5일제 시범사업과 취약노동자 보호 정책 통해

‘노동이 행복한 경기도’ 실현 의지 강조

고영인 경기도 경제부지사는 3일 수원 경기종합노동복지회관에서 열린 '경기 노동가족 송년의 밤'에 참석해 노동자들과 가족들의 노고에 감사를 전했다.

고영인 경기도 경제부지사는 3일 수원 경기종합노동복지회관에서 열린 '경기 노동가족 송년의 밤'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기도 제공

연말을 맞아 한국노총 경기지역본부가 개최한 이번 행사는 김동명 한국노총 위원장, 김연풍 한국노총 경기지역본부 의장, 김춘호 경기경영자총협회 회장 등 노사정 대표자와 노동가족 400여 명이 함께했다.

고영인 경제부지사는 "우리 사회의 원천인 노동을 책임지고 계신 한국노총 노동가족 여러분께 깊은 감사와 존경을 드린다"며 "경기도가 추진 중인 주 4.5일제 시범사업과 취약노동자 보호 정책을 통해 노동이 일과 생활의 균형 속에서 행복과 즐거움으로 자리 잡을 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

기념식을 시작으로 이어진 축하 공연과 만찬에서는 노사정 대표자와 노동가족들이 한자리에 모여 올 한 해를 되돌아보고, 다가올 새해를 더욱 힘차게 맞이할 수 있도록 서로에게 응원의 마음을 전했다.





한편 경기도는 ▲노사민정협의회 운영 ▲노동복지 증진 사업 지원 ▲노동 안전지킴이 운영 ▲산업재해 예방 교육 등 노동복지 증진을 위해 노사정 소통과 안전한 노동환경 조성 사업을 지원하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

