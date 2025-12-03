IOC 위원장 접견한 李대통령 "한국 체육 육성·발전에 지원 부탁"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코번트리 위원장 "협력 기회 많을 것"

이재명 대통령이 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 만나 대한민국 체육 육성과 발전에 관심과 지원을 요청했다. ''

연합뉴스

AD

이 대통령은 3일 오후 용산 대통령실에서 코번트리 위원장을 접견하고 "앞으로 오랜 기간 IOC를 이끌게 될 텐데, 세계 체육 발전에 힘쓰는 건 당연하겠다"면서 이같이 전했다.

이 대통령은 "대한민국 국민들은 IOC에 대해 매우 친근한 감정을 가지고 있다"며 "세계 체육 발전을 위해 애쓰고 있는 위원장에 대해 정말 지지한다는 말을 드린다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 "위원장의 기록을 새로 쓰고 있는 위대한 삶의 역정도 응원한다"며 "세계 체육 발전이 한층 더 가속도가 붙을 것 같은 느낌이 든다"고 말했다.

이에 코번트리 위원장은 "취임 이후 굉장히 많은 활동을 한국에서 그리고 국제적으로 하는 점에 대해 감명이 깊다"며 "올림픽 무브먼트는 한국과 굉장히 좋은 추억을 많이 가지고 있고 좋은 업무 관계도 가지고 있다"고 화답했다.

코번트리 위원장은 또 "지난 2018년 평창 동계올림픽에 직접 방문했는데, 굉장히 날씨가 추웠지만, 성공적이었던 올림픽으로 기억하고 있다"며 "강원도 청소년 올림픽 때도 다시 방문했었는데 그때도 다시 한번 엄청난 성공을 거뒀던 것으로 기억한다"고 했다. 이어 "우리가 국제 스포츠계를 위해서, 한국을 위해서 협력해 나갈 기회가 굉장히 많을 것"이라고 덧붙였다.





AD

아울러 그는 부산에서 열린 세계도핑방지기구 총회에 방문과 관련해 "굉장히 업무가 잘 진행되고 있는 것 같고, 어제 문체부 장관님과도 좋은 만남을 가졌다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>