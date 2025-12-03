남양주시, 2기 사회복지사 등 처우개선위원 위촉…새 출발 알린다

경기 남양주시(시장 주광덕)는 3일, 시청 청렴방에서 제2기 남양주시 사회복지사 등의 처우개선위원회(이하 위원회)를 함께할 위원을 위촉하고 25-3차 회의를 개최했다.
시는 사회복지 종사자의 전문성과 근무 여건을 높이기 위해 민관 협력 기반의 위원회를 구성해 처우개선 관련 정책의 실효성을 강화하고자 이번 위촉을 진행했다.
제2기 위원은 총 15명으로, △복지국장 △복지정책과장 △노무사 등 임명직 6명과 △관련 단체에서 추천한 위촉직 위원 9명으로 구성됐다. 위원들은 2027년 11월까지 2년간 활동하며 관내 처우개선을 위한 주요 사항을 자문하고 심의하는 역할을 수행한다.
이날 25-3차 회의에서는 △2기 위원회 운영 방향 △2026년도 처우개선 지원 계획 등이 안건으로 다뤄졌다. 위원들은 사회복지 종사자가 인정받고 안전한 환경에서 근무할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다고 밝혔다.
주광덕 시장은 "사회복지 종사자의 처우개선은 현장의 전문성과 서비스 품질을 높이는 핵심 과제"라며 "2기 위원회가 다양한 현장 의견을 반영해 실효성 있는 방향을 제시해 줄 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "시에서도 위원회와 긴밀하게 협력해 종사자의 처우개선 및 지위 향상을 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
