영양군 힐링 랜드, '국립 영양 자작누리 치유의 숲' 유치 확정

총사업비 75억원 확보



2026년도 기본계획 착수

당신의 지친 몸과 마음을 채워줄 '자연 백신'을 준비하는 곳,

영양군이 국립 영양 자작누리 치유의 숲 유치에 성공하며 대한민국 힐링 관광의 새로운 성지로 떠오를 전망이다.

경북 영양군의 핵심 역점사업인 국립 영양 자작누리 치유의 숲 조성사업이 국회 예산을 최종 통과해 2026년부터 본격 추진된다.

영양군은 그동안 지속적으로 추진해 온 유치 노력이 결실을 보아 국립 영양 자작누리 치유의 숲 조성사업이 2026년도 정부예산에 최종 반영됐다.

자작나무 봄.

자작나무 여름.

자작나무 가을.

자작나무 겨울.

이번 사업 확정은 영양군이 중앙부처와 국회를 대상으로 지속적인 사업 필요성을 설명하고 공감대를 이끌어낸 결과이다.

본 사업은 증가하는 산림휴양·복지 수요에 대응해 지역의 차별화된 산림자원을 활용한 대국민 산림치유 서비스 제공을 목표로 하며, 지방소멸 문제를 극복하기 위한 중요한 전략사업으로 지역 방문객 증가를 통한 경제 활성화로 이어질 것으로 기대된다.

이번 사업은 산림청 주관으로 2026년부터 2029년까지 영양군 수비면 죽파리 산44번지 일원에 54㏊의 규모로 전액 국비로 추진되며, 2026년에는 2억원의 국비가 배정돼 기본계획과 설계가 진행될 예정이다.

세부 시설로는 세계자작정원, 자작마당, 치유센터, 하늘전망대·숲체험원 등이 들어설 계획이며 각 공간은 접근성과 치유 효과를 고려해, 자연 속에서 온전한 쉼을 누릴 수 있는 복합 치유단지를 목표로 하고 있다.

본 사업으로 영양군은 산림치유 인프라를 갖춘 전국적 치유·관광 명소로 도약할 것으로 전망된다. 특히 영양 자작나무숲과 연계한 복합 관광 효과 창출, 지속적인 방문객 증가 등 지역 활력 회복에 큰 기여가 기대된다.





오도창 군수는 "이번 사업은 영양군이 수년간 중앙정부와 국회를 찾아다니며 지역의 필요성과 가능성을 꾸준히 설명해 온 결과이며, 군민들과 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "국립 영양 자작누리 치유의 숲이 대한민국을 대표하는 치유 명소가 되도록 최선을 다해 추진하겠다"고 말했다.





