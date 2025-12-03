상주 내방가사, 세계記로 향하다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상주박물관 18점, 유네스코 국제목록 등재 신청 포함

상주박물관(관장 윤호필)이 소장한 내방가사 18점이 유네스코 세계기록유산 국제목록 등재를 위한 대한민국 신청 유산에 최종 포함됐다.

상주박물관 소장 내방가사(붕우소회가, 조용준 기증)

국립 한글박물관과 한국국학진흥원이 주관한 이번 신청은 지난 11월 21일 유네스코 세계기록유산 사무국에 등재신청서가 공식 제출되며 국제 심사 절차에 돌입했다.

등재 신청 대상은 총 567점에 이르며 상주박물관 자료 18점이 포함됐다. 이는 상주 지역을 중심으로 축적된 여성 생활 문학의 고유성과 기록 유산적 가치를 국가 차원에서 인정한 결과로 풀이된다.

내방가사는 18세기 말부터 20세기 중반까지 조선 여성들이 한글로 자신의 현실과 감정, 사회적 인식을 생생하게 기록한 생활 문학이다. 제한된 사회 구조 속에서도 여성들은 공동체적 서사 전통을 형성하며 기록문화를 주체적으로 이어왔고, 이는 세계적으로도 보기 드문 사례로 평가된다.

이번에 신청된 상주박물관 소장 내방가사 18점은 영남 반가 여성들의 삶과 의식을 엿볼 수 있는 정본 자료로, 보존 상태가 뛰어나 문학적·사료적 가치가 높다는 평가를 받는다.

특히 등재 준비 과정에서 상주박물관이 새로 수집한 자료가 포함되며 연구 범위를 더욱 확장했다는 점에서도 의미가 크다. 비록 신청 대상에는 포함되지 않았지만, 박물관이 1980년대 말까지 축적해 온 40여 점의 내방가사 역시 향후 국내외 연구에서 중요한 기반이 될 전망이다.

윤호필 상주박물관장은 "5년간 추진해온 '고전적 기록화 사업'을 통해 자료의 가치와 계보를 체계적으로 정립해온 결실"이라며 "상주 여성들의 기록이 대한민국을 넘어 세계기록유산으로 자리매김할 수 있도록 2027년 최종 등재까지 흔들림 없이 준비하겠다"고 밝혔다.

제출된 등재신청서는 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회(IAC)의 검토를 거쳐, 2027년 상반기 프랑스에서 열리는 유네스코 집행이사회에서 최종 등재 여부가 확정된다.





상주의 여성들이 남긴 기록은 이제 세계를 향한 문을 두드린다. 생활의 언어로 적힌 이 기록문화가 국제적 조명을 받을지 관심이 쏠린다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

