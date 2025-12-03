문체부 내년 예산 7조8555억원…올해보다 7883억원 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부는 내년 문체부 예산이 올해 본예산(7조672억원) 대비 7883억원(11.2%) 증가한 7조8555억원으로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다.

부문별로 콘텐츠 부문 예산이 가장 크게 늘었다. 올해보다 3443억원 증가한 1조6177억원이 편성됐다. K콘텐츠 펀드 출자 4300억원(+1350억원), 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 지원 238억원(+158억원), 대중음악 공연환경개선 지원 120억원(신규), K콘텐츠 복합문화공간 조성 155억원(+150억원), 게임 제작 환경 AI 전환 지원 75억원(신규), 방송영상 온라인동영상서비스(OTT) 특화콘텐츠 제작지원 399억원(+96억원) 등에 사용될 예정이다.

AD

문화예술 부문 예산은 올해 대비 2830억원(11.9%) 늘어난 2조6654억원이 편성됐다. 주요 사업은 K아트 청년창작자 지원 180억원(신규), K뮤지컬 지원 244억원(+213억원), 예술인 복지금고 50억원(신규), 예술산업 금융지원 250억원(융자 200억원·보증 50억원, 신규), 청년문화예술패스 361억원(+191억원), 통합문화이용권 2915억원(+279억원) 등이다.

관광 부문 예산은 올해보다 1327억원(9.8%) 증가한 1조4804억원으로 확정됐다. 지역사랑 휴가지원제 65억원(신규), 근로자 휴가지원 107억원(+37억원), (가칭)핫스팟 가이드 10억원(신규), K지역관광 선도권역 프로젝트 50억원(신규), 글로벌 관광특구 30억원(+24억원), 관광산업 금융지원 7105억원(+910억원) 등이 편성됐다.

체육 부문 예산은 248억원(1.5%) 증가한 1조6987억원이다. 주요 사업은 공공체육시설 개·보수 953억원(+294억원), 어르신 대상 스포츠 프로그램 지원 75억원(신규), 예비국가대표 양성 30억원(신규), 체육인 직업안정 지원 88억원(+38억원), 스포츠산업 금융지원 2884억원(+100억 원) 등이다.





AD

문체부는 "내년 예산 7조8555억원을 효율적으로 집행해 K컬처의 성장을 가속화하고, 문화예술의 창작 기반을 두텁게 하며, 국민 누구나 일상에서 문화와 관광, 체육을 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>