김포한강마라톤, 대한육상연맹 공식인증 획득…수도권 대표 마라톤 '우뚝'

이종구기자

입력2025.12.03 16:57

수도권 서부 기초지자체 중 최초 획득…전국 12번째 공식인증
2030년 9월까지 5년간 공식 기록 효력…주요 국제대회 참가 기준 기록 이용 가능
김병수 시장 "대회 전문성 인정받은 의미있는 성과, 전국 대표 마라톤으로 성장"

민선 8기 출범 이후 급성장한 김포한강마라톤이 지난 1일 대한육상연맹(KAAF)으로부터 공식 공인 인증을 받으며 대한민국 수도권 대표 마라톤으로서의 위상을 굳혔다.

김포한강마라톤, 대한육상연맹 공식인증 획득…수도권 대표 마라톤 '우뚝' 김병수 김포시장이 김포한강마라톤대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 김포시 제공
대한육상연맹 정규코스 공인 인증은 수도권 서부지역 기초지자체 중 김포시가 최초로 획득한 것으로, 전국 226개 기초지자체 가운데서는 12번째 사례다. 이번 42.195km 정규코스 공인 인증으로 김포한강마라톤 코스는 2025년 9월 20일부터 2030년 9월 19일까지 5년간 공식 기록 효력을 갖게 된다.


이를 통해 대회 기록은 국내·국제 마라톤 참가 자격과 엘리트·마스터즈 등급 산정에 활용되는 공식 증빙 자료가 되며, 참가 선수들은 국가대표 선발전, 올림픽, 아시안게임, 세계육상선수권 등 주요 국제대회의 참가 기준 기록으로도 제출할 수 있게 됐다. 이는 참가 선수들에게 더 넓은 기회를 제공함은 물론, 대회 자체의 위상을 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.


공인 인증 코스는 김포종합운동장을 출발해 걸포사거리, 홍도평로, 금포로를 지나 하성 전류리포구와 고촌 전호리 입구까지 이어지는 왕복 구조로 구성됐으며, 국제 기준에 따른 정밀 계측을 모두 완료했다. 이를 통해 참가자 기록의 정확성과 대회 운영의 안전성을 확보하게 되면서 대회 신뢰도와 운영 품질 또한 큰 폭으로 향상될 전망이다.


민선 8기 출범 이후 김포한강마라톤은 기존 하프코스 중심의 대회에서 벗어나 처음으로 풀코스를 도입하고, 매년 참가자 수와 기록에서 신기록을 경신해 왔다. 그 결과 참가자 수는 민선 7기와 비교해 3500명에서 6600명으로 약 두 배 가량 증가했으며, 관외 참가자 비율도 11회 37.3%, 12회 42.8%, 13회 46.7% 등 매 대회마다 큰 폭으로 상승하며 대회 인지도와 신뢰도를 꾸준히 높여왔다.


이 같은 성장은 경기력 중심 운영에서 벗어나 축제형 대회로 방향을 전환하고, 가족 단위 참가자를 위한 체험형 프로그램과 시민 참여 콘텐츠를 확대해온 것이 주요 요인으로 분석된다. 여기에 코스 지면 보수, 종목별 주행 동선 분리, 통제 범위 확대 등 안전성 강화를 위한 지속적 개선이 더해지며 지역 내 긍정적 평가와 관외 참가율 상승이라는 선순환 효과를 이끌어냈다.

김포한강마라톤, 대한육상연맹 공식인증 획득…수도권 대표 마라톤 '우뚝' 2025년 김포한강마라톤. 김포시는 올해 4월 열린 제13회 대회에서 6600명의 참가자를 기록하며 수도권 대표급 마라톤 대회로 자리매김했다. 김포시 제공

김병수 김포시장은 "이번 공인 인증 획득은 대회의 전문성과 공정성, 나아가 안전성을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "김포한강마라톤은 아름다운 자연을 배경으로 달리는 매력과 가족이 함께 즐길 수 있는 축제 분위기로 많은 관심을 받아왔다. 공인 인증은 김포한강마라톤이 수도권을 넘어 전국을 대표하는 마라톤으로 도약하는 데 중요한 발판이 될 것"이라고 말했다.


이어 "김포는 더 이상 기회를 기다리는 도시가 아니다. 준비하고 대비해 특별함을 만들어가는 도시, 시민의 상상이 현실이 되는 도시로 나아가기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 강조했다.


한편, 김포시는 이번 공인 인증을 바탕으로 대회 운영 품질 향상과 수도권 대표 마라톤 대회로 도약하기 위한 다양한 프로그램과 참가자 편의 개선을 지속 추진할 계획이다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

