안동 청년정책, 왜 닿지 못했는가

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 17:58

정책 인지도 ‘0%’의 도시
청년이 직접 해법을 찾는다

안동 청년회의소(회장 손병현, 이하 안동 분기점)가 지역 청년정책의 실효성을 점검하고 대안을 모색하기 위한 '2025 안동시 지방시대 역량 강화 청년 정책 토론회'를 12월 4일 오후 3시 안동시청소년수련관 대회의실에서 개최한다.

안동 청년정책, 왜 닿지 못했는가 정책 인지도 '0%'의 도시 청년이 직접 해법을 찾는다
이번 토론회는 인구 유출, 정책 체감 부족, 청년 기반 약화 등 안동의 구조적 문제를 직시하고 '떠나는 도시에서 선택받는 도시로의 전환'을 실질적으로 추진하기 위한 첫 공식 논의의 장이다.


사전 설문조사에서 확인된 현실은 충격적이다. 안동 분기점이 지역 청년 120명을 대상으로 실시한 조사에서 '안동시의 청년정책을 알고 있다'고 응답한 비율은 0%였다. 정책이 존재함에도 청년들에게 전달되지 않는 구조적 단절이 그대로 드러난 셈이다.


또한 안동 정착 의향이 "확정됐다"고 답한 비율도 절반을 넘지 못했고, 청년들이 가장 부족하다고 지적한 요소는 ▲문화·여가(72.5%) ▲일자리(40%)로 나타났다. '생활 기반'과 '생계 기반'이 모두 취약하다고 분석한다.


행사는 오프닝 영상과 안동시장의 개회사를 시작으로, 국립경국대학교 최돈승 교수의 기조 강연이 이어진다.


최 교수는 '청년이 떠나는 도시에서, 선택하는 도시로'를 주제로 인구 흐름, 정책 전달 구조, 정착 요인을 데이터 기반으로 분석하며 "청년 유출은 개인의 문제가 아니라 도시 구조의 문제"라는 점을 강조할 예정이다.


이어 운영팀이 사전 설문 결과와 대학생 정책 아이디어 피칭 내용을 공개하며, 이번 토론회가 다루는 주제가 어떤 현실에서 출발했는지 구체적으로 설명한다.


패널토론은 다양한 관점에서 안동 청년정책의 본질을 짚는다. 황영준 안동 분기점 내무부 회장은 지역 청년 공간과 문화 콘텐츠의 한계를 지적하고, 김영진 매일신문 기자는 청년정책 홍보·전달체계의 구조적 문제를 꼬집으며 "정책은 문서가 아니라 경험으로 전달돼야 한다"고 강조한다.


박민재 대학생·창업가는 창업·취업 과정에서 청년 당사자가 겪는 현실적 장벽을, 민희수 전북 익산 청년 시장은 익산 사례를 기반으로 제도 설계와 정책 실행력의 차이를 제시한다.


2라운드 심층 토론에서는 체감형 정책 구조 마련, 청년 참여 시스템 구축, 머물고 싶은 도시 조건 등 실천 가능한 해법 중심의 논의가 진행된다. 3라운드 스팟 질의에서는 "지금 안동 청년에게 가장 부족한 것", "떠나는 이유와 머물 조건을 단어로 표현한다면?" 등 핵심 메시지를 압축하는 질문이 제시되어 토론 내용을 재정리한다.


마지막 순서에서는 청년들이 직접 도시 변화의 우선순위를 선택하는 스티커 투표가 진행된다. 질문은 하나 ? "1년 뒤 안동이 반드시 달라졌으면 하는 것은 무엇인가?"


투표 항목은 ▲청년 공간 확충 ▲청년 참여 확대 ▲프로그램 장착 ▲일자리 증가 ▲도시 매력 상승 등 5개며, 현장에서 즉시 결과가 공개된다. 이 결과는 향후 정책 제안의 핵심 근거로 활용될 전망이다.


손병현 안동 청년회의소 회장은 "데이터가 보여준 가장 큰 문제는 정책이 존재하지만, 청년에게 닿지 않는 구조라는 점"이라며 "이번 토론회는 청년이 스스로 문제를 제기하고 해법을 제안하는 첫 '청년 체감 정책 플랫폼'이 될 것"이라고 밝혔다.


이어 "토론 결과를 정책 제언 서로 정리해 안동시에 제출하고, 머물고 싶은 도시 기반 마련에 안동 분기점이 앞장서겠다"고 강조했다.


안동 분기점과 안동시는 이번 토론회 결과를 바탕으로 ▲청년 공간 확충 ▲정책 참여 구조 고도화 ▲상시 운영 청년 프로그램 ▲창업·일자리 연계 강화 등 후속 대책을 순차적으로 발표할 예정이다.


안동 청년정책, 왜 닿지 못했는가 안동청년회의소, ‘2025 안동시 지방시대 역량강화 청년 정책 토론회’

안동 청년이 체감한 현실은 도시의 경쟁력을 가늠하는 결정적 지표다. '정책 인지도 0%'라는 숫자는 단순한 데이터가 아니라 도시의 미래를 비추는 경고등이다. 이번 토론회가 보여주는 청년의 목소리가 정책 전환의 첫 단추가 되길 기대한다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
