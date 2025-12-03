"새 스마트폰에 정부 보안 앱 깔아라"…"독재국가냐" 인도서 반발 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플, 삼성전자, 샤오미 등 지침 받은 것으로 알려져

야당 "감시·도청·엿보기로 이어질 것" 반발

인도 정부가 앞으로 자국에서 판매할 새 스마트폰에 자체 개발한 보안 애플리케이션(앱)을 의무적으로 설치하라고 밝혔다.

3일(현지시간) 로이터·EFE 통신 등 외신에 따르면 인도 통신부는 지난달 28일 휴대전화 제조사와 수입업체에 향후 90일 안에 사이버 사기를 막기 위한 '산차르 사티' 보안 앱을 새 스마트폰에 설치할 것을 통보했다. 산차르 사티는 힌디어로 '통신 동반자'라는 뜻이다. 스마트폰을 지켜주는 친구로 해석된다.

인도 정부 보안 애플리케이션 '산차르 사티'. 로이터연합뉴스.

이 지침을 받은 스마트폰 제조사는 애플, 삼성전자, 샤오미 등인 것으로 알려졌다.

인도 당국은 해당 보안 앱이 사이버 사기뿐만 아니라 분실한 스마트폰 사용을 막을 수 있으며 모바일 연결 상태도 확인할 수 있다고 강조했다. 통화 기록과 문자 메시지 등 휴대전화 데이터에 접근할 수 있지만, 카메라를 비롯한 다른 기능을 사용할 때는 스마트폰 이용자에게 권한을 요청한다는 것이 인도 정부 관계자의 설명이다. 다만 위치 추적이나 블루투스 기능에는 절대 관여하지 않는다. 인도 정부는 해당 앱이 감시가 아닌 스마트폰 이용자의 안전을 위한 도구라고 강조했다.

하지만 인도 야당은 이번 조치가 스마트폰 이용자의 사생활을 침해할 수 있다고 반발했다. 제1야당인 인도국민회의(INC)의 말리카르준 카르게 총재는 사회관계망서비스(SNS)에 "(이 같은 정부 조치는) 감시, 도청, 엿보기로 이어질 것"이라며 "독재와 유사하다"고 비판했다.

조티라디티야 신디아 인도 통신부 장관은 SNS에 올린 성명에서 "(앱 설치를) 원하지 않으면 (이용자가) 삭제할 수 있다"며 "선택 사항"이라고 밝혔다. 이어 "이 앱은 자발적이고 투명하며 국가 사이버 보안을 강화하기 위해 설계됐다"며 "사용자는 언제든지 앱을 활성화하거나 삭제할 수 있고 사생활을 침해받지 않으면서도 안전은 보장받는다"고 강조했다.





약 14억6000만명가량이 사는 인도는 세계에서 인구가 가장 많은 나라여서 통신 분야에 강제하는 어떤 조치도 영향력이 클 것으로 보인다. 로이터 통신은 애플이 보안 약화 등을 이유로 인도 정부의 이번 조치를 따를 계획이 없다고 전했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

