글로벌 도약 '핵심전략' 챙긴다… 부산진해경자청, 혁신생태계 조성 전략 포럼

정책 협력 논의, 혁신 파트너십 확대



박성호 청장 "함께 성장 생태계 구축"

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 핵심 전략산업의 글로벌 도약을 위한 발판을 다지고 있다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지난 2일 파라다이스호텔 부산에서 '2025 혁신생태계 조성 전략 포럼'을 개최하고 핵심전략산업 육성을 위해 추진해온 협업체계 구축 성과와 향후 실행과제를 공유했다.

이번 포럼에 산업통상부, 부산시·경상남도, 산업연구원, 기업 및 유관기관 등 70여명이 참석했다.

경자청은 그간 핵심전략산업 육성에 있어 주요 의견들이 개념적 수준에 머물러 실질적인 사업으로 이어지기 어렵다는 한계와 문제점을 인식했다. 2025년부터 전략산업별 협의체·위원회·TF 운영 등 실질적 실행체계를 구축하고 다양한 성과를 냈다.

복합물류·운송에서는 '글로벌 물류혁신 TF' 를 발족하며 항만·창고 자동화 및 물류DX 기반을 마련해 스마트항만장비 고도화, AI·로보틱스 기반 자동화 물류 체계 등 가시적 실행과제를 도출했다.

스마트 수송기기에서는 '친환경 특화 스마트수송기기 기획위원회' 운영을 통해 이산화탄소를 포집하고 활용하기 위한 실증 프로젝트를 구상 중이다.

또 첨단 소재·부품·장비에서는 '조선기자재산업육성 TF'를 운영하며 조선기자재산업 실태조사를 실시하고 산업통상부에 과제를 제안하는 성과로 이어졌다. 바이오·헬스케어 분야에서는 부산·경남 바이오헬스 협의체 구성을 통해 동남권 바이오헬스 아카데미, 바이오헬스케어 오픈이노베이션 기반 마련 등 추진과제를 도출했다.

이번 포럼은 이런 변화된 경자청의 추진체계를 공식적으로 공유하는 첫 자리다. '전략산업 육성'이라는 추상적 논의에서 벗어나 실제 추진 가능한 실행계획과 산업단위별 로드맵을 공개하는 의미 있는 전환점으로 삼았다.

4시간여 동안 진행된 포럼은 경자청의 '혁신생태계 조성사업 추진전략' 발표를 시작으로 산업연구원의 '지역 혁신생태계 강화 전략', 경남 연구원의 '복합물류·운송', 부산테크노파크의 '스마트 수송기기', 한국산업기술기획평가원의 '첨단 소재·부품·장비', ㈜세움파트너스의 '바이오·헬스케어' 등 주요 산업의 현황과 정책적 시사점, 기업 수요 기반의 협력 이슈 등을 공유했다.

박성호 청장은 "그동안 여러 전문가와 함께 핵심전략산업 육성을 위해 많은 논의를 해왔고 그 결과 구체적 실행과제를 도출할 수 있었다"며 "도출한 실행과제를 실질적으로 추진할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





경자청은 2026년에 9000여만원의 예산을 확보해 산업별 실증사업 구상과 기업 경쟁력 강화 프로그램을 본격화할 계획이다. 이번 포럼을 통해 제안된 과제들을 중심으로 산업별 세부 전략을 구체화하고 산업 전환에 필요한 정책 지원 모델을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

부산진해경자청이 지난 2일 파라다이스호텔 부산에서 '2025 혁신생태계 조성 전략 포럼'을 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

