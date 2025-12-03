해양수도권 도약 해양금융 전략 모색…KMI·BFC, 제8차 초격차 포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“부산, 글로벌 해양금융 허브로”



산학연 전문가, 전반 해법 제시

한국해양수산개발원(KMI)은 부산국제금융진흥원(BFC)과 함께 지난 2일 부산국제금융센터(BIFC)에서 '해양금융의 새 물결, 해양수도권 구현을 위한 해양금융 발전전략'을 주제로 제8차 해양수산 초격차 포럼을 개최했다.

이 포럼은 두 기관 간 업무협약의 후속 조치로, 해양수도권 실현을 뒷받침할 미래 해양산업 아젠다를 발굴하고, 중장기 금융지원 전략을 구체화하기 위해 마련됐다. 현장에는 해운·조선·해양금융·북극항로 등 관련 분야의 산·학·연 전문가들이 대거 참석했다.

첫 번째 발제에서 KMI 김한나 전문연구원은 글로벌 고금리 기조와 강화되는 해운·조선 규제 환경을 짚으며 "국내 선박투자가 지속 가능한 구조로 전환되기 위해선 조세제도와 금융지원 체계를 정교하게 손봐야 한다"고 강조했다.

두 번째 발제에서는 BFC 이동해 해양금융센터장이 △해양금융특구 지정 △부산 선박등록특구 운영 △택스 리스(Tax Lease) 도입 등 부산 중심의 해양금융 생태계 확장을 목표로 한 로드맵을 제시했다.

이어진 패널토론에서는 KMI 조정희 원장이 좌장을 맡아 전문가 6명이 참여한 심도 있는 논의가 이어졌다. 패널들은 △탈탄소 시대 대응 전문 인력 양성 △중소 조선·기자재 기업의 시장 진입 지원 △변동성 커진 글로벌 금융환경 속 민간금융 활성화 △조선·해운·항만 간 연계 강화 △부산 해양금융 특화 전략 등 산업 현장의 요구가 반영된 핵심 과제를 폭넓게 다뤘다.

자유토론에서는 한국해양진흥공사, 부산은행, 부산항만공사, 한국해양대학교, 한국선급 등이 참여해 한층 실천적인 대안을 제시했다. ▲Tax Lease·톤세 제도 개선 ▲부산항 LNG 벙커링 서비스 성장 가능성 ▲중장기 지역 해양펀드 조성 필요성 ▲중국 조선소의 급성장 대응 ▲해양안보기금 신설 등 정책·사업과 직결되는 의견이 다수 제기됐다.

참석자들은 "이번 논의가 부산·동남권 해양금융 생태계 구축의 실질적 기반을 마련할 것"이라며 기관 간 협력의 중요성을 재확인했다.





조정희 KMI 원장은 "해양산업을 둘러싼 글로벌 경쟁 환경이 빠르게 변하는 만큼, 해양금융 전략도 인력·제도·투자 구조를 포괄하는 종합적 대응이 필요하다"며 "정부 정책 수립에 도움이 될 후속 논의를 지속해 부산·동남권이 세계적 해양금융 허브로 도약하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

한국해양수산개발원이 부산국제금융진흥원과 '해양금융의 새 물결, 해양수도권 구현을 위한 해양금융 발전전략' 주제로 제8차 해양수산 초격차 포럼을 개최하고 기념촬영하고 있다.

