KB국민카드, 성평등가족부 가족친화인증 획득

노동부 장관상 이어 인증획득

"임직원 일·생활 균형 실천"

KB국민카드는 '아이 키우기 좋은 기업' 고용노동부 장관상 수상에 이어 성평등가족부 '가족친화인증'을 획득했다고 3일 밝혔다.

서울 종로구 KB국민카드 사옥. KB국민카드

KB국민카드는 임직원 일·생활 균형 실천과 건강한 조직문화 확산 노력을 인정받았다.

가족친화인증은 근로자가 일과 가정생활을 조화롭게 유지하도록 모범적 가족친화제도를 운영하는 기업 및 공공기관에 부여하는 제도다.

KB국민카드는 유연근무제, PC오프 제도, 재택근무 등 다양한 근무 방식을 운영하며 직원 근무 선택권을 확대했다.

임신과 육아기 근로시간 단축, 배우자 출산휴가, 가족돌봄휴가 등 실질적 돌봄 지원 제도를 통해 직원의 육아 부담 해소를 지원한다.

임직원 본인뿐 아니라 가족 포함 종합 건강검진 및 의료비 지원, 심리상담 프로그램(EAP), 휴양시설 지원, 사내 교육 프로그램 운영 등 다양한 복지제도도 운영 중이다.

KB국민카드는 가족친화인증 획득을 계기로 임직원 생애주기별 맞춤형 복지제도를 강화하고 가족친화경영 체계 고도화에 속도를 낼 계획이다.





KB국민카드 관계자는 "인증 획득은 임직원 삶과 가족의 행복을 중요한 가치로 두고 건강한 근무 환경을 만들기 위해 노력해온 결과"라며 "일과 생활이 조화를 이루는 문화가 구성원의 혁신적 성과로 이어질 수 있도록 앞으로도 제도 개선과 지원을 지속하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

