중국인들 캄보디아 몰려가더니…"내년 여름 4개월 무비자 입국 허용"

"6월15일~10월15일 약 4개월 간"
한 번 입국 시 최대 14일까지 체류 가능
캄보디아 정부가 내년 여름 동안 중국인 관광객을 대상으로 무비자 입국 정책을 시범적으로 시행한다고 밝혔다.
3일 중국 중앙TV(CCTV)는 "내년 6월15일부터 10월15일까지 약 4개월간 캄보디아는 중국 국적자의 무비자 입국 정책을 시범 운영한다"고 보도했다.
중국인 관광객은 무비자 입국 시범 기간 별도의 비자 신청 및 관련 수수료 납부 없이 전자 입국 카드만 작성하면 캄보디아 입국이 가능하다. 1회 입국 시 최대 14일까지 체류할 수 있고, 해당 기간 동안 여러 번 입국이 가능하다.
CCTV는 캄보디아가 발표한 자료를 인용해 "올해 10월까지 캄보디아를 찾은 해외관광객은 약 480만명이며 중국인 관광객은 약 100만 명에 달한다"고 전했다.
지금 뜨는 뉴스
저우징핑 중국 남방항공 프놈펜 지점 책임자는 캄보디아 무비자 입국이 가능해지면 많은 중국인이 캄보디아를 찾게 될 것이라고 내다봤다. 그는 "중국인들의 여름 관광 성수기와 시기가 겹쳐 더 큰 효과가 날 것"이라며 "(중국인 무비자 입국 정책은)캄보디아의 관광 경쟁력을 한층 높일 기회가 될 것"이라고 말했다.
김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>