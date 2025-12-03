'1600포기 사랑' 새울원전, 울주 서생면에 김장 온기 나눔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그저 김치 한 포기가 아니다. 새울원자력이 이웃을 위해 버무린 1600포기의 손맛은 한겨울 난로처럼 서생면 곳곳을 데운다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 2∼3일 양일간 울주군 서생면 사랑나눔센터에서 '사랑나눔, 김치나눔' 김장 담그기 봉사활동을 펼쳤다.

새울원자력, 서생면 복지시설과 취약세대에 1600포기 김장 나눔. 새울원자력 제공

이번 봉사활동에는 소유섭 새울원자력본부장을 비롯한 새울봉사대원 45여명과 서생면 여성단체협의회 회원 30여명이 함께 참여해 2일은 배추 손질·절임, 양념 만들기 작업을, 3일은 속 채우기·김장 김치를 포장했다.

김장 봉사활동은 새울원전본부 주요 사회공헌활동 중 하나로 매년 직접 담근 김치를 이웃에게 전달하고 있다. 본격적인 겨울을 앞두고 올해는 작년보다 더 늘어난 1600포기의 직접 담근 김치를 서생면 지역복지시설과 취약계층 200가구에 전달했다.

행사에 참여한 소유섭 새울원자력본부장은 "매년 직원들과 함께 사랑과 정성으로 만든 김치가 이웃들의 겨울 식탁을 든든하게 지켜줬으면 좋겠다"라며 "앞으로도 지역사회와 적극 소통하며 다양한 나눔활동을 지속적으로 이어가겠다"라고 말했다.





새울원자력본부는 사회공헌활동을 통해 지역사회와의 상생의 가치를 꾸준히 실천하고 있으며 지역의 어려운 이웃들을 위한 불우이웃돕기 성금 기탁 등 다양한 봉사활동을 계획하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

