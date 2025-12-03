한국평가데이터 "빅데이터로 생산적금융 활성화 지원"…혁신포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KDI "데이터 기반 기업 지원정책 필요" 제언

KODATA "고성장·첨단·투자수요기업 선별"

한국평가데이터(KODATA)는 3일 서울 여의도 한국경제인협회 컨퍼런스센터에서 '빅데이터 기반 기업 지원 정책 및 지역산업 활성화 방안'을 주제로 제3차 혁신포럼을 개최했다고 밝혔다.

3일 서울 여의도 한국경제인협회 컨퍼런스센터에서 열린 '한국평가데이터(KODATA) 3차 혁신포럼'에서 홍두선 대표(오른쪽 다섯번째)를 비롯한 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 한국평가데이터

한국평가데이터는 최근 정부 생산적 금융 활성화 방침에 따른 대응 방안을 모색하기 위해 포럼을 열었다고 설명했다.

포럼은 홍두선 한국평가데이터 대표 개회사와 기조 발제, 종합토론 및 질의응답의 순서로 진행됐다.

먼저 김민호 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원이 '데이터 기반 기업 지원 정책 전환:선별에서 성과까지'란 주제로 기조 발표를 했다.

김 연구위원은 "지원이 필요하고 파급효과가 큰 기업을 선별하기 위해선 기업 데이터를 활용한 정교한 선정 작업이 선행돼야 한다"며 "이후 행정 데이터와 민간 데이터를 연계해 지원 효과를 계량적으로 측정하는 한편 정책 효과에 따라 확대 여부를 결정해야 한다"고 말했다.

서용환 한국평가데이터 공공사업부장은 '데이터 기반 지역산업 활성화 의사결정지원 분석:기업 전입·전출 중심으로'를 주제로 발표했다.

서 부장은 수도권 기업 집중 현상이 장기적으로 지역 불균형 심화와 지방 소멸 위험으로 이어질 수 있다는 점을 언급하며 효과적인 지역발전 대책이 필요하다고 했다.

서 부장은 "지역 정책을 위해선 성장 잠재력이 높은 고성장 기업과 첨단산업 기업, 투자 유치 수요기업 등을 정확히 선별하는 데이터 기반 접근이 필수"라고 말했다.

한국평가데이터는 성장잠재력지수, 혁신성장 공동기준의 첨단산업 분류 데이터, 기업 거래정보 등 다양한 기업 데이터를 보유하고 있다. 지방자치단체와 공공기관이 정책 대상 선정과 전략 설계에 활용할 수 있도록 데이터 체계를 만들었다고 설명했다.





한국평가데이터 관계자는 "포럼을 통해 데이터 기반 기업 지원 정책 중요성에 공감하고 다양한 대안을 모색할 수 있었다"며 "한국평가데이터는 앞으로도 기업의 실질적인 성장과 생산적 금융 활성화를 위해 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

