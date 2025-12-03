"미래산업 핵심은 AI" 반도체 장비업체 찾은 수은 행장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황기연 수출입은행장 반도체 기업 원익IPS 현장방문

황기연(오른쪽) 한국수출입은행장이 2일 경기 평택시에 위치한 원익IPS 본사를 방문해 안태혁 원익IPS 대표와 반도체 장비 공정에 대해 대화 중이다. 한국수출입은행

한국수출입은행은 황기연 신임 행장이 취임 첫 현장 방문지로 반도체 장비 제조기업을 찾아 인공지능(AI) 산업의 수출기업화를 위한 전폭적 금융지원을 약속했다고 3일 밝혔다.

황 행장은 전일 경기 평택 반도체 장비 제조기업인 원익IPS를 방문했다. 원익IPS는 반도체 미세 공정의 핵심 장비를 주문생산 방식으로 제조하는 업체로, 삼성전자와 SK하이닉스 등을 주요 거래처로 삼고 있다.

이번 방문은 정부가 추진하고 있는 세계 3대 AI 강국이라는 비전에 발맞춰 소부장 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 최우선적으로 추진하겠다는 황 행장의 의지가 담긴 행보다.

수은은 올해 반도체·배터리 등 첨단전략산업에 총 8조원 이상을 지원 중이다. '첨단전략산업 우대지원 프로그램'을 통해 관련 기업에 금융지원시 대출 한도, 금리 등 우대조건도 제공하고 있다. 수은은 내년에는 그 규모를 올해보다 5000억원 늘어난 8조5000억원 이상으로 확대할 계획이다. 또한 주요 경영진이 참여하는 AI 산업 육성 특별위원회를 발족하고 실질적인 AI 산업 육성 및 지원 방안을 모색하고 있다.

황 행장은 "AI가 미래산업의 핵심으로 부상하면서 정책금융기관이 AI와 반도체 산업 생태계에 어떤 역할을 할 수 있는지를 모색하는 첫걸음"이라며 "수은은 AI 산업을 우리 경제의 핵심 미래산업으로 육성할 수 있도록 AI 전 밸류체인의 국내기술화를 위한 전략적인 금융 지원을 강화할 것"이라고 강조했다.





이어 "전체 AI 기업 중 4%에 불과한 수출기업의 비중 확대를 위해 수요별 맞춤형 지원을 할 것"이라며 "우리 중소·중견기업들이 첨단전략산업에서 기술 주도권을 확보하도록 적극 나서겠다"고 덧붙였다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

