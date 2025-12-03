'조달기업' 걱정 없나요?… 부산조달청, 파트너십데이 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산·울산 조달기업 11개사 참석, 애로·건의 청취



올해 6회 개최, 231개 수요기관 41개 기업 참여

부산지방조달청(청장 신봉재)은 3일 부산지방조달청에서 2025년 공공조달 파트너십데이 참여기업 11개사와 간담회를 열었다.

올해 부산조달청은 지역 기업의 공공조달 시장 진입 및 판로 지원을 위해 총 6회에 걸쳐 공공조달 파트너십데이를 추진했다고 3일 알렸다. 이를 통해 231개 수요기관과 41개 조달기업이 참여하여 제품 홍보 및 구매상담을 진행했다.

이번 간담회는 2025년 파트너십데이 운영현황 및 조달개혁 방안을 소개하고 행사 운영에 대한 기업들의 생생한 피드백과 건의사항을 청취해 내년도 운영방향을 구체화하기 위해 마련했다.

이 자리에서 ▲우수조달제품 판로 확대 ▲구매상담의 실효성 제고 방안 ▲지방청 역할 강화 등 다양한 의견이 제기됐다.





신봉재 청장은 "제시된 의견을 면밀히 검토해 실질적인 구매성과로 이어질 수 있도록 운영방식을 개선해 나가겠다"며, "우수한 기술력을 갖춘 지역 중소기업이 공공 조달시장을 통해 성장할 수 있도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

