부산시, 역대 최대 규모 국비 10조원 시대 열었다

작년보다 5821억원 늘어 10조2184억원



가덕도신공항건설·낙동강먹는물공급 구축



바이오·AI·해양 사업, 글로벌허브도시 기틀

부산시가 국비 10조원 시대를 열었다.

부산시는 2026년도 정부 예산안의 국회 통과로 10조2184억원 국비를 확보했다고 3일 밝혔다. 지난해 9조6363억원보다 5821억원(6.0%)이 늘어난 역대 최대 규모다.

시는 미래 경쟁력 강화와 도시 인프라 개선을 위한 핵심 동력이 마련됐다고 평가했다.

부산시민의 숙원인 '낙동강 유역 먹는물 공급체계 구축사업' 설계비(19억2000만원)가 내년도 예산에 반영됐다. '자율주행 기반 스마트항만 모빌리티 허브 구축', '우주항공지역혁신기반구축' 등 미래 산업 분야 예산도 새로 포함됐다. 가덕도신공항 건설 예산(6889억원)은 정부 원안이 유지됐다.

환경·안전 분야에서는 '금정산 국립공원 관리운영비'(34억원)가 새로 반영됐고 '학장·감전2지구 자연재해위험지 정비'(27억5000만원), '동래·수민 하수도정비사업'(19억200만원), '낙동강 하굿둑 상류 대저수문 개선'(50억원), '동천·부전천 비점오염저감'(75억원) 예산이 확보됐다.

바이오·디지털·AI 기반 신산업 예산도 대거 포함됐다. '첨단 재생의료 임상 실증지원 플랫폼'(7억6600만원), '난치성 질환 방사선 원료의약품 생산·개발'(30억원), '조선 AX 특화 AI 모델하우스 구축'(20억원), 'SIC 전력 반도체 기판 분석지원센터'(20억원) 등이 신규 반영됐다.

기존 역점사업인 '미래차 전용 플랫폼 XR 디지털트윈 구축'(36억원), '비건레더 실증클러스터'(40억원), '지능형 헬스케어 실증사업'(14억8000만원), '블록체인 특화 클러스터'(40억6000만원) 예산도 증액됐다.

문화·체육·관광 분야에서는 '글로벌 부산 디자인페어'(6억원)가 새로 포함됐고 '아시아 콘텐츠&필름마켓 육성'(6억원) 예산이 늘었다. '부산 국제보트쇼'(4억3000만원), '국제해양레저위크'(5억원), '해양모빌리티·안전엑스포'(1억8000만원) 등 해양 전시회 예산도 증액됐다. '덕천동 야외수영장'(10억원), '부산 실내빙상장'(4억1500만원) 개보수와 '범어사 사찰음식체험관'(15억원) 사업도 반영되면서 생활·관광 인프라 개선에도 속도가 붙게 됐다.

시는 이번 성과에 대해 지역 정치권과 긴밀한 협력이 큰 역할을 했다고 설명했다. 김대식 의원을 중심으로 한 지역 국회의원들이 정부안에 없던 핵심사업을 예산 심사 과정에서 끌어냈다는 평가다.





박형준 부산시장은 "10조원 시대 개막은 부산의 새로운 출발점"이라며 "확보된 국비를 시민이 체감할 수 있는 변화에 집중해 부산을 '글로벌 허브 도시'로 도약시키겠다"고 말했다.

박형준 부산시장.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

